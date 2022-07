Llegaron buenas noticias para los fanáticos y fanáticas del animé, ya que los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, anunciaron que lanzarán una serie live-action de Death Note.

Recientemente, los hermanos Duffer fundaron su propia productora, Upside Down Productions, la que estará a cargo de adaptar el popular y ya mítico manga escrito por Tsugumi Ōba e ilustrado por Takeshi Obata.

Lee también: Mira el primer adelanto de la película de “Slam Dunk”

El proyecto, que será lanzado en Netflix, ya se encuentra en desarrollo. En el año 2017, el servicio de streaming realizó una película live-action de Death Note, pero recibió duras críticas.

El manga, cuya primera publicación fue en 2003, cuenta la historia de Light Yagami, un estudiante genio que encuentra un cuaderno que puede matar a cualquiera cuyo nombre esté escrito en él.

Light se vuelve adicto al poder del libro y lo usa para librar al mundo del mal. Sin embargo, estas muertes sospechosas fueron detectadas por la policía y un misterioso detective, apodado L, comienza a perseguirlo.

An all-new live-action television adaptation of the renowned Japanese manga and anime series Death Note.

— Netflix (@netflix) July 6, 2022