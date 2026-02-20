“Cuphead” conoce a “Doom”: “Mouse Detective Roedor”, el FPS indie que convierte la animación de los años 30 en una balacera noir

El juego llega a tiendas el 19 de marzo y se presenta como un indie con dibujos hechos a mano.

Mouse: Detective Roedor, juego desarrollado por Fumi Games y publicado por Playside, prepara su llegada a las tiendas el próximo 19 de marzo con una propuesta que mezcla nostalgia y acción: un shooter en primera persona que toma la animación de los años 30 y la transforma en un mundo de detectives, crimen y tiroteos de ritmo acelerado.

El futuro estreno, inspirado en los dibujos animados de la era “rubber hose”, apuesta por llevar esa estética al máximo con escenarios, personajes y efectos que buscan replicar el trazo y la fluidez de la animación clásica, pero con mecánicas propias de un FPS moderno.

Las comparaciones en redes sociales no tardaron. Muchos usuarios lo han vinculado con Cuphead por el estilo visual, aunque con diferencias claras: mientras el título de Studio MDHR se mueve en un formato 2D con profundidad, Mouse: Detective Roedor traslada esa inspiración a un entorno en primera persona y con una exploración más amplia del espacio.

En la jugabilidad, el otro referente que aparece con fuerza es Doom: disparos constantes, oleadas de enemigos y combates intensos. La etiqueta no resulta antojadiza, ya que el juego se apoya en enfrentamientos frenéticos con doble salto y escalada, sumando como sello propio un componente caricaturesco que contrasta con la violencia del combate.

El juego también tiene easter eggs de algunos títulos reconocidos.

¿De qué se trata?

La trama sigue al investigador privado Jack Pepper, un antiguo héroe de guerra que se convierte en detective. Corrupción, secuestros y asesinatos acechan a la ciudad de Ratiburgo mientras el jugador, cargado de metralletas y explosivos debe limpiar a las mafias de ratas que quieren tomar el control e impedir tu misión.

Uno de los componentes que hace independiente al juego a pesar de las similitudes mencionadas es el uso del blanco y negro con jazz que, si bien es un clásico, poco se había visto en formato shooter.

Además, un sello propio sin duda es que gran parte de los diseños son hechos a mano por el estudio.