Columna de Mario Saavedra | Amor en tiempos del Promt: La resaca del romance artificial

Por Mario Saavedra 16.02.2026 / 14:19

Seamos honestos y mirémonos al espejo de la pantalla negra. ¿Cuántos de esos mensajes "profundos", "espontáneos" y "llenos de sentimiento" que enviaste o recibiste este fin de semana fueron escritos realmente por un ser humano con sangre en las venas?