Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en conectar celulares directo a satélites Starlink

Chile es el quinto país del mundo en poner en marcha este tipo de tecnología, sumándose a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia.

Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en habilitar la conexión directa entre teléfonos móviles comunes y satélites, permitiendo tener señal en zonas geográficas complejas donde antes era difícil comunicarse.

Esto luego de que se habilitara la tecnología “Direct to Device” tras una alianza entre Entel y Starlink. De esta forma, Chile se convierte en el quinto país del mundo en poner en marcha este tipo de tecnología, sumándose a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia.

Desde hoy Chile cuenta con tecnología Direct to Device, conectando celulares con satélites que operan en el espacio 🌃📡🛜 Esta tecnología, habilitada por @subtel_chile e implementada por @entel, nos permitirá llegar a zonas donde hasta ahora no contábamos con cobertura digital. pic.twitter.com/aGraoakgLh — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) November 24, 2025



La tecnología “Direct to Device” es una evolución de las redes satelitales que permite que tu celular se conecte directamente a los satélites de Starlink que orbitan la Tierra, los cuales funcionan como “torres de telefonía en el espacio”.

Los usuarios y usuarias no necesitan comprar un teléfono satelital especial ni antenas externas, ya que funciona con los smartphones que ya se emplean hoy en día. El sistema está diseñado para actuar como un respaldo de seguridad.

Desde el Gobierno destacaron que el objetivo principal de esta alianza es la seguridad, ya que permitirá que personas en carreteras inhóspitas, el desierto o haciendo trekking en zonas aisladas puedan pedir ayuda en caso de emergencia.

¿Cómo funciona la conexión satelital en mi celular?

Es automático : Cuando tu teléfono detecte que no hay cobertura de ninguna red móvil terrestre, se conectará automáticamente a la red de satélites de Starlink .

Tiene un requisito clave: Para que esto funcione, debes tener el servicio de Roaming activado en tu celular.

Solo en zonas sin señal: Este servicio solo se activa cuando estás en zonas aisladas (“zonas muertas”); si hay antenas terrestres cerca, tu teléfono usará la red normal.

¿Qué puedo hacer con esta conexión en su primera etapa?

El servicio de conexión satelital de Starlink se implementará en tres etapas, permitiendo en su primera fase:

Enviar y recibir mensajes de texto (SMS) a cualquier compañía. Al ser tecnología satelital, el envío del SMS podría tardar unos minutos en concretarse.

Solo texto: No podrás enviar fotos, videos ni audios de WhatsApp por ahora.

En el futuro, se avanzará hacia el acceso a datos móviles (internet) y finalmente a las llamadas de voz.

¿Qué celulares son compatibles con la conexión satelital de Starlink?

Muchos de los modelos que se comercializan actualmente serán compatibles. Entel dispuso un listado de compatibilidad en su sitio web para que los usuarios verifiquen sus equipos.

Para asegurar el funcionamiento, es vital que el equipo cuente con la última versión de su sistema operativo disponible.

Este avance es el inicio de la alianza entre Entel y Starlink, por lo que se espera que el resto de las empresas se sumen con nuevos acuerdos con esta y otras compañías.