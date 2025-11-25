Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en conectar celulares directo a satélites Starlink

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Chile es el quinto país del mundo en poner en marcha este tipo de tecnología, sumándose a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia.
Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en habilitar la conexión directa entre teléfonos móviles comunes y satélites, permitiendo tener señal en zonas geográficas complejas donde antes era difícil comunicarse.
Esto luego de que se habilitara la tecnología “Direct to Device” tras una alianza entre Entel y Starlink. De esta forma, Chile se convierte en el quinto país del mundo en poner en marcha este tipo de tecnología, sumándose a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia.
Desde hoy Chile cuenta con tecnología Direct to Device, conectando celulares con satélites que operan en el espacio 🌃📡
Esta tecnología, habilitada por @subtel_chile e implementada por @entel, nos permitirá llegar a zonas donde hasta ahora no contábamos con cobertura digital. pic.twitter.com/aGraoakgLh
— Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) November 24, 2025
La tecnología “Direct to Device” es una evolución de las redes satelitales que permite que tu celular se conecte directamente a los satélites de Starlink que orbitan la Tierra, los cuales funcionan como “torres de telefonía en el espacio”.
Los usuarios y usuarias no necesitan comprar un teléfono satelital especial ni antenas externas, ya que funciona con los smartphones que ya se emplean hoy en día. El sistema está diseñado para actuar como un respaldo de seguridad.
Desde el Gobierno destacaron que el objetivo principal de esta alianza es la seguridad, ya que permitirá que personas en carreteras inhóspitas, el desierto o haciendo trekking en zonas aisladas puedan pedir ayuda en caso de emergencia.
El servicio de conexión satelital de Starlink se implementará en tres etapas, permitiendo en su primera fase:
