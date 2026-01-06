CES 2026: LEGO lanza nuevos bloques inteligentes que interactúan con los jugadores

Desde la compañía señalaron que con esta nueva tecnología están "estableciendo un nuevo estándar para experiencias interactivas e imaginativas".

En el marco de la Feria Electrónica de Consumo (CES), que se realiza por estos días en Las Vegas, Estados Unidos, LEGO anunció el lanzamiento de nuevos bloques inteligentes que interactúan con los usuarios y usuarias.

El gigante de los bloques de construcción para niños y niñas presentó el sistema ‘Lego Smart Play’, una tecnología interactiva que promete llevar el icónico bloque de 2×4 a un nuevo nivel de creatividad para los jugadores.

“Los constructores pueden dar vida a sus creaciones LEGO de maneras que nunca imaginaron”, dijeron desde la compañía, detallando que el sistema permite a los jugadores dotar de color, sonido y luces a los bloques, así como reacciones y comportamientos a las figuras construidas.

La nueva línea está compuesta por Lego Smart Tags, Lego Smart Bricks y Lego Smart Minifigures. El juego nuevo interactivo sin pantallas saldrá a la venta el próximo 1 de marzo “en mercados seleccionados”, mientras que la preventa comienza este viernes 9 de enero.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo LEGO, sostuvo que “durante más de 90 años, LEGO ha despertado la imaginación y la creatividad de niños de todo el mundo. A medida que el mundo evoluciona, nosotros también, innovando para satisfacer las necesidades de juego de cada nueva generación“.

Por su parte, Tom Donaldson, vicepresidente sénior y director del Laboratorio de Juego Creativo del Grupo LEGO, sostuvo que cree que están “estableciendo un nuevo estándar para experiencias interactivas e imaginativas y estamos deseando ver esta innovación en manos de los niños cuando lancemos el producto este año”.