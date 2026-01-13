Calendario de lanzamientos 2026: Los videojuegos más esperados que llegan a PC, PS5, Xbox y Switch 2

2026 se perfila como uno de los años más potentes para la industria del gaming, con el estreno de Grand Theft Auto 6, nuevas entregas de sagas históricas y el primer año completo de Nintendo Switch 2 en el mercado.

El año 2026 ya comenzó y todo apunta a que será uno de los más importantes de la última década para la industria de los videojuegos. Con lanzamientos que abarcan PS5, Xbox Series X|S, PC y la nueva Nintendo Switch 2, el calendario incluye tanto grandes superproducciones como títulos independientes y nuevas franquicias.

Uno de los hitos clave será el primer año completo de Switch 2, lo que anticipa una oleada constante de estrenos para la nueva consola de Nintendo, junto con el esperado debut de Grand Theft Auto 6, considerado uno de los lanzamientos de entretenimiento más grandes de todos los tiempos.

Los juegos más esperados de 2026

Entre los títulos que concentran mayor expectativa destacan:

Grand Theft Auto 6 – 19 de noviembre (PS5, Xbox Series X|S)

Marvel’s Wolverine (PS5)

Fable (Xbox Series X|S, PC)

Resident Evil Requiem – 27 de febrero

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – marzo

Diablo IV: Lord of Hatred – abril

007 First Light – mayo

Phantom Blade Zero – septiembre

A ellos se suman nuevas entregas de sagas como Code Vein, Nioh, Lords of the Fallen, Tomb Raider, Forza Horizon, Onimusha y Titan Quest.

Un año marcado por secuelas y grandes regresos

El calendario 2026 muestra una fuerte presencia de secuelas y remakes, como Fatal Frame II Remake, Dynasty Warriors Remastered, Planet of Lana 2, Mortal Shell 2 y The Sinking City 2, junto con proyectos completamente nuevos que apuntan tanto al mercado AAA como al independiente.

También habrá estrenos relevantes en el ecosistema de Nintendo Switch 2, incluyendo nuevas entregas de Mario, Fire Emblem, Yoshi y ediciones mejoradas de títulos recientes.