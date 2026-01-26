Apple lanza nuevo AirTag: Localiza desde más lejos, cuenta con mayor precisión y suena más fuerte

Desde Apple detallaron que el nuevo AirTag está disponible por el mismo precio que su predecesor. Revisa los detalles.

Buenas noticias llegaron para los fanáticos de la tecnología y la seguridad, ya que este lunes Apple sorprendió al presentar el nuevo AirTag 2.

Desde la compañía de la manzana mordida detallaron que el nuevo AirTag destaca por tener un rango de búsqueda ampliado y un altavoz más potente.

Señalaron que está disponible desde este lunes por el mismo precio que su predecesor: $32.990 por 1 pieza de AirTag y $110.990 por cuatro piezas.

“Es un potente accesorio que ayuda a los usuarios a rastrear y encontrar los artículos que más les importan con la aplicación Find My de Apple (…). Impulsado por la fuerza de la red Find My, AirTag permite a los usuarios controlar sus pertenencias todos los días”, señalaron.

Entre otras cosas, destacaron que el chip de banda ultraancha de segunda generación de Apple, el mismo del iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch Series 11, incorpora “toda su potencia en el nuevo AirTag para que encontrarlo sea más fácil que nunca“.

“Con un diseño interno renovado, el nuevo AirTag emite un sonido un 50% más fuerte que la generación anterior, lo que permite a los usuarios oírlo desde una distancia hasta dos veces mayor que antes. Gracias a las capacidades mejoradas de Rastreo Preciso y un nuevo sonido distintivo, permite a los usuarios encontrar más fácilmente sus objetos importantes”, agregaron.