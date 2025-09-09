Apple anuncia nuevos audífonos y relojes inteligentes: AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y más

Desde su sede en California, la compañía de la manzana mordida presentó sus nuevos wearables. Revisa los detalles.

Este martes, en su evento “Awe dropping”, Apple presentó sus nuevos modelos de Apple Watch y AirPods: Los AirPods Pro 3, el Apple Watch SE 3 y el Apple Watch Ultra 3.

AirPods Pro 3

Desde la tecnológica destacaron que los AirPods Pro 3 “ofrecen una calidad de sonido increíble y la mejor cancelación activa de ruido (ANC) intraauricular del mundo”, prometiendo eliminar hasta el doble de ruido que los AirPods Pro de la generación anterior y cuatro veces más que los AirPods Pro originales.

Además, detallaron que por primera vez los usuarios podrán utilizar sus AirPods para medir la frecuencia cardíaca y realizar un seguimiento de más de 50 tipos de entrenamiento. “Live Translation (traducciones en vivo) también llega, facilitando las conversaciones cara a cara al ayudar a los usuarios a conectarse incluso si no hablan el mismo idioma”.

John Ternus, Apple senior vice president of Hardware Engineering, sostuvo que “combinados con un ajuste mejorado que proporciona mayor estabilidad para aún más personas, detección de frecuencia cardíaca, mayor duración de la batería y Live Translation con Apple Intelligence, los AirPods Pro 3 llevan el audio personal a un nuevo nivel”.

Apple Watch Ultra 3

En el marco del evento también se presentó el Apple Watch Ultra 3. Desde Apple destacaron que es su reloj inteligente “más avanzado”, ofreciendo “funciones ampliadas de salud, actividad física, seguridad y conectividad, y cambia sin problemas entre un potente reloj deportivo, un elegante reloj inteligente y un completo compañero de salud”.

Agregaron que permite mantenerse conectado y seguro fuera de la red con comunicaciones satelitales, mensajes y ubicación compartida y que tiene la pantalla más grande de un Apple Watch, GPS preciso, conectividad 5G y hasta 42 horas de batería, incluyendo notificaciones de hipertensión, seguimiento del sueño y nuevas funciones de fitness como Workout Buddy.

Eugene Kim, vicepresidente de Ingeniería de Hardware del Apple Watch, resaltó que “estrena innovadoras comunicaciones por satélite que ofrecerán mayor seguridad y conectividad cuando estén fuera de la red, además de mayor duración de la batería, 5G, información de salud completa y todas las funciones avanzadas de fitness que nuestros usuarios adoran”.

Apple Watch Series 11

Otro de los nuevos relojes inteligentes presentados este martes es el Apple Watch Series 11, que “ofrece el conjunto más completo de funciones de salud hasta la fecha, mayor duración de la batería, un cristal de cubierta aún más duradero y capacidades celulares 5G, todo en su diseño más delgado y cómodo”.

“Es el mejor compañero de salud y fitness, empoderando a los usuarios con notificaciones de signos de presión arterial alta crónica, también llamada hipertensión, además de nuevos conocimientos sobre la calidad del sueño con la puntuación del sueño, que se suman al sólido conjunto de funciones de salud incluidas en el dispositivo”, agregaron.

Stan Ng, vicepresidente de Apple Watch y Marketing de Productos de Salud, afirmó que, “con nuevas y potentes funciones de salud, además de una mayor duración de la batería, una pantalla de cristal más resistente a los arañazos y conectividad 5G, todo en un diseño delgado y cómodo (…), el Apple Watch Series 11 es un compañero indispensable”.

Apple Watch SE 3

La compañía de la manzana mordida también anunció el lanzamiento del Apple Watch SE 3, el cual “ofrece notables funciones de salud, fitness, conectividad y seguridad, y las potentes capacidades del chip S10, a un precio increíble”, resaltando que el chip S10 impulsa una pantalla Always-On, los gestos de doble toque y movimiento de muñeca, Siri y carga rápida.

Destacaron que ofrece un conjunto “más avanzado” de funciones de salud que la generación anterior, incluyendo puntuación del sueño, estimaciones retrospectivas de ovulación, notificaciones de apnea del sueño y detección de temperatura en la muñeca para obtener datos más completos de la app Vitals, además de diversas funciones de fitness.