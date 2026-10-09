Apple anuncia nuevo evento: “Welcome Home” apuntaría a nuevos productos para el hogar inteligente

Apple prepara una nueva presentación de productos para el próximo martes 13 de octubre, esta vez con una convocatoria centrada en el hogar inteligente.

La compañía adelantó el encuentro bajo el lema “Welcome Home” (“Bienvenido a casa”), aunque todavía no ha confirmado qué dispositivos dará a conocer.

El anuncio fue difundido a través de un video publicado en redes sociales. En las imágenes se observa el logo de la compañía (una manzana mordida) bordado a mano, en una pieza que acompaña la invitación al evento.

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Apple cambia el escenario para su próxima presentación

A diferencia de sus habituales lanzamientos realizados desde Apple Park, en Cupertino, California, la actividad se desarrollará en Tribeca, un sector de Nueva York.

Aunque la firma mantiene en reserva los anuncios, el mensaje elegido ha despertado expectativas sobre novedades en su ecosistema de dispositivos para el hogar. Entre los productos que podrían protagonizar la jornada se encuentran una nueva versión del Apple TV 4K, una actualización del HomePod mini y un centro de control doméstico.

Este último ha generado especial interés por la posibilidad de incorporar una interfaz táctil al control de los equipos y servicios del hogar conectado. De concretarse, ampliaría las opciones de Apple para competir en un segmento en el que los asistentes domésticos permiten gestionar dispositivos, reproducir contenido y acceder a distintas funciones desde un mismo punto.

Por ahora, ninguno de estos productos ha sido confirmado oficialmente. La presentación del martes permitirá conocer si las pistas entregadas por la compañía anticipan una renovación de sus dispositivos domésticos o si Apple prepara otras novedades bajo el concepto “Welcome Home”.

¿A qué hora es el evento?