AMD y Meta firman una alianza para aumentar la infraestructura de IA

Las empresas tecnológicas anunciaron este martes el importante acuerdo para impulsar la próxima generación de infraestructura de IA. ¿En qué consiste?

AMD y Meta, dos de las empresas más importantes del mundo dedicadas a la tecnología, anunciaron este martes una alianza para impulsar la infraestructura de la próxima generación de Inteligencia Artificial (IA).

En concreto, detallaron que el acuerdo trata de seis gigavatios (GW) para impulsar la próxima generación de infraestructura de IA en múltiples generaciones de GPU AMD Instinct.

La primera implementación de gigavatios llegará durante el segundo semestre del 2026 y, en un principio, se utilizará una GPU AMD Instinct personalizada, inspirada en la MI450, y los procesadores AMD EPYC de sexta generación.

“Nos entusiasma formar una alianza a largo plazo con AMD para implementar un cómputo de inferencia eficiente y ofrecer superinteligencia personal (…). Este es un paso importante para Meta a medida que diversificamos nuestra computación; espero que AMD sea un socio importante durante muchos años”, declaró Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta.

Mientras que desde AMD, Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de la compañía, dijo: “Nos enorgullece ampliar nuestra alianza estratégica con Meta, ya que están expandiendo los límites de la IA a una escala sin precedentes”.

“Esta colaboración alinea nuestra visión para ofrecer una infraestructura de alto rendimiento y eficiencia energética optimizada para las cargas de trabajo de Meta, acelerando una de las mayores implementaciones de IA de la industria y colocando a AMD en el centro del desarrollo global de la IA”, agregó.

Además, las empresas comunicaron que, como parte del acuerdo, AMD emitió a Meta una opción de compra basada en el rendimiento por hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, las que se otorgarían a medida que se alcancen hitos específicos asociados con los envíos de la GPU Instinct.