¿Se viene Absolute Robin? Absolute Batman revela portada del cómic #20 y entusiasma a los fanáticos con la llegada de Robin

El mayor éxito actual de DC Comics anunció la revelación de uno de los personajes más esperados del universo Absolute. Se trata de nada más y nada menos que Robin, el leal compañero de Batman.

A través de Instagram, DC reveló una parte de la portada del cómic número 20 de la serie Absolute Batman, en la que aparece una “R” gigante que adelanta el regreso de uno de los personajes más queridos del universo del superhéroe de Ciudad Gótica.

La empresa aún no ha revelado la portada completa, pero con este pequeño adelanto ya se dio a conocer que el próximo personaje que se integrará al Absolute Universe será Robin.

Sin embargo, no se sabe cuál de los nueve personajes que han asumido el manto aparecerá en la serie. Aunque más pistas llegarán cuando se estrene el tomo 19, el 8 de abril de 2026, ya que entonces se publicará la portada completa.

¿Qué Robin será?

El guionista de Absolute Batman, Scott Snyder, adelantó sutilmente que pronto se revelará a Robin en este universo, aunque descartó que se trate de Dick Grayson, ya que él se integrará como Nightwing en la serie.

Los fanáticos están debatiendo en redes sociales si será una adaptación de un Robin ya conocido, como Damian o Jason, o si se tratará de un personaje nuevo.

El cómic estará disponible el 13 de mayo y allí por fin podremos conocer quién será Absolute Robin.

El éxito mundial del Absolute Universe de Scott Snyder

Absolute Batman es un cómic que se desarrolla dentro de la línea Absolute Universe, una realidad alternativa del universo DC creada por Darkseid, en la que Batman, Superman y Wonder Woman crecen sin sus clásicas ventajas e intentan sobrevivir en un mundo lleno de desesperación.

En el último tiempo, este universo ha ganado gran popularidad entre los fanáticos de DC por los bizarros rediseños de los personajes y la oscura temática de los cómics. En especial, las historietas de Absolute Batman han sido las mejor recibidas por el público.

Según reportó la empresa, ya se han vendido más de 8,2 millones de copias a nivel mundial del Absolute Universe y, de ellas, la historia que ha conquistado el interés de los lectores ha sido la de Batman, que ya registra cerca de 3 millones de ventas.

La revelación de cada personaje en cada capítulo ha generado grandes expectativas entre los fanáticos del Caballero de la Noche, que ahora están eufóricos por cómo se incorporará Robin a la historia.