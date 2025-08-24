Bits inteligencia artificial

Abren postulaciones de cursos gratuitos para mujeres en Big Data e Inteligencia Artificial: Hay 100 cupos

Por Daniela Pérez P.

24.08.2025 / 12:28

Los cursos forman parte del programa global Samsung Innovation Campus, que en Chile es impartido por la ONG Innovacien.

Hasta el 28 de agosto estarán abiertas las postulaciones para los cursos gratuitos de Big Data e Inteligencia Artificial del programa global Samsung Innovation Campus, que en Chile es impartido por la ONG Innovacien.

En esta edición, se ofrecerán 100 cupos destinados a mujeres de entre 18 y 29 años, que estén buscando empleo en tecnología. El fin es entregar formación intensiva en áreas con alta demanda laboral y fortalecer sus oportunidades de inserción en el mercado.

Detalles sobre los cursos

  • Las clases comenzarán el 5 de septiembre y las seleccionadas deberán completar previamente un curso introductorio de programación online, obligatorio y gratuito, antes del 31 de agosto.
  • Curso de Big Data: dura 160 horas, se dicta en modalidad híbrida y finalizará el 25 de octubre.
  • Curso de Inteligencia Artificial: contempla 260 horas, también en modalidad híbrida, y se extenderá hasta el 21 de noviembre.
  • Si bien ambos programas son principalmente online, incluyen actividades presenciales en Santiago, por lo que las participantes de regiones deberán contar con disponibilidad para viajar en algunas instancias.

¿Dónde postular a los cursos gratuitos?

  • Las interesadas pueden postular a través de la aplicación oficial en innovacien.org.

