“Después de que salí de la universidad, me fui dando cuenta que la vida laboral del sociólogo no es algo que quería vivir”, comenta Consuelo Ulloa, la astróloga chilena que en redes sociales es conocida por su popular pseudónimo: Miau Astral.

La socióloga de 30 años comenzó a explorar el cielo en busca de respuestas en 2015, cuando la mirada en la tierra ya no fue suficiente. Específicamente a raíz de una “pérdida de foco” causada por el desencanto con el ejercicio de su carrera.

En ese momento “empecé a apasionarme por la astrología, porque es algo que me gustaba mucho”. Pero no solo eso, sino que también la ayudó en un momento personal difícil, tras terminar una relación donde hubo violencia de género.

Si bien asegura que se decantó por la sociología porque encontró la respuesta a algunas de las preguntas que la inquietaban, sincera que la influencia de su familia fue importante a la hora de seguir una educación y carrera tradicional.

Lee también: Lista definitiva: Series, canciones, películas, podcasts, libros y documentales que toda feminista debería conocer

“Vengo de una familia que es muy conservadora y se me inculcó desde chica que tenía que estudiar para ser alguien en la vida“, recuerda.

Esa experiencia en su hogar la condujo a “estudiar en un colegio emblemático y después me llevó a estudiar en una universidad tradicional”.

Sin embargo, las cosas se revolvieron cuando salió al mundo laboral como socióloga. Mientras estaba desencantada con el ejercicio de su carrera, encontró en la astrología una nueva forma de mirar el mundo. Y todo cambió en 2017, cuando “me cobraron el CAE“.

Ese año “comencé a leer cartas astrales y me empezó a ir super bien. Me ofrecieron escribir un libro, Astrología para tiempos difíciles“.

Lee también: La (r)evolución de Paula Navarro, la entrenadora bicampeona del fútbol chileno

También creó su cuenta de Instagram, donde se hizo rápidamente bajo el nombre de Miau Astral y ya tiene más de 66 mil seguidores: “Ahí me fui dando cuenta que las cosas que me apasionaban de la sociología, que eran entender al ser humano, entender a los grupos, cómo funciona el mundo, me servían mucho para mis consejos como astróloga”.

“Me pude dar cuenta, a través de eso, que la experiencia de la opresión y la violencia contra las mujeres es muy grande, las tiene drenadas emocionalmente”, reflexiona.

Y los ejemplos son varios: “Desde ponerle el paralé a los papás que les están exigiendo cosas que no quieren hacer, ponerse en primer lugar, valorar su sexualidad y valorar lo que son y lo que quieren ser”.