Youtuber ruso enumera por qué Santiago es la mejor ciudad del mundo para vivir: “Muchos santiaguinos no estarán de acuerdo…”

El periodista Andrei Sokolov enumeró 12 razones que justifican su afirmación. “Para algunos es un paraíso, para otros un infierno y se entiende completamente”, sostuvo.

El youtuber ruso Andrei Sokolov, quien vive hace años en Chile, compartió un video en el que enumera las razones por las cuales cree que Santiago es la mejor ciudad del mundo para vivir.

En el registro, comparte 12 razones que justifican su afirmación, mezclando observaciones personales, comparaciones con otros países que ha visitado y detalles de la vida cotidiana en la capital chilena.

“Me desperté con ganas de decir algo que pienso hace muchos años, que para mí Santiago es una de las mejores ciudades del mundo para vivir”, señala en el video, que ya suma miles de reproducciones.

El periodista ruso dijo saber que “muchos santiaguinos no van a estar de acuerdo conmigo, pero está bien porque cada uno tiene su experiencia y su historia con esta ciudad. Para algunos es un paraíso, para otros un infierno y se entiende completamente, pero esto pasa para todos lados”.

“Estoy en una sintonía con esta ciudad, pero no lo puedo explicar, ya que cuando amas a alguien te cuesta explicar las razones. Entonces decidí que iba a gastar un ratito para entender yo mismo qué es lo que me encanta tanto, qué es lo que me gusta tanto en Santiago”, reflexionó.

Al final del video, Sokolov realizó una peculiar invitación a las personas: “Siempre noten la belleza que los rodea”.

Según youtuber: ¿Por qué santiago es la mejor ciudad?

El clima

Sus barrios heterogéneos

La arquitectura

Los miradores naturales

Los parques

Las montañas accesibles

El transporte público

Su ubicación geográfica

Hay panoramas gratuitos o baratos

El arte callejero

La gastronomía

Una ciudad con hambre de futuro

Mira el video completo