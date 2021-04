El reconocido concurso World Press Photo, que premia a las que considera como las mejores fotografías del mundo, anunció a los ganadores de las distintas categorías de instantáneas de 2020.

La pandemia del coronavirus y sus efectos fueron tema principal de la mirada de los reporteros gráficos.

Obtenida en Brasil mediante una Canon EOS 5D Mark III, la fotografía ganadora de este año fue The First Embrace (El primer abrazo), tomada por Mads Nissen en el hogar Viva Bem de São Paulo.

“Este fue el primer abrazo que Rosa había recibido en cinco meses“, dice la reseña de la fotografía ganadora. “En marzo, los hogares de adultos mayores a lo largo del país habían cerrado sus puertas a todas las visitas como resultado de la pandemia del COVID-19, previniendo a millones de brasileños de visitar sus familiares más viejos”.

Con una cortina transparente que abarca todo el plano y unas cintas amarillas que contornean unas especies de alas, que no son más que el arrugado del plástico, The First Embrace muestra el afecto humano que expresa un abrazo, algo de lo cual hemos sido privados por más de un año.

El segundo lugar se lo llevó Joshua Irwandi y su fotografía The Human Cost of COVID-19 (El costo humano del COVID-19), donde el cuerpo totalmente aislado de una supuesta víctima del coronavirus yace sobre una camilla en un hospital de Indonesia.

“Para muchos, la falta de acceso a evidencia de hechos y mensajes apropiados basados en la ciencia sobre la enfermedad han llevado a la confusión, ansiedad y negación”, dice en su reseña. “Cuando esta imagen fue publicada desató la negación y una fuerte reacción en redes sociales. Muchos quienes la vieron declararon que era un montaje para esparcir el miedo. Para fin de año, Indonesia había reportado cerca de 743 mil casos de COVID-19 y más de 22 mil muertes“.

La enajenación del cadáver que yace en la camilla y la quietud que demuestra lo retratado y que revela la crudeza de la pandemia llevaron a esta fotografía a ser ganadora del segundo premio

Newsha Tavakolian se quedó con el tercer lugar entre mejores fotografías del 2020, con Ceremony to Mour Qasem Soleimani in Tehran (Ceremonia para llorar a Qasem Soleimani en Teherán), imagen que muestra un grupo de mujeres lamentando la muerte del general iraní.

Soleimani fue asesinado en enero de 2020 en un aeropuerto en Bagdad en un ataque aéreo ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump, luego de una persecución por años.

Más que un lamento descontrolado, las personas retratadas parecen serias, preocupadas o molestas por lo ocurrido, en una foto que revela la sobriedad y uniformidad de tonalidades de la ceremonia.