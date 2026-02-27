Tendencias Viña 2026

Última jornada de Viña 2026: Los memes que han causado furor en redes sociales

Por CNN Chile

27.02.2026 / 21:32

{alt}

La noche de cierre del certamen, que incluyó el show del argentino, el debut del humorista satírico y las presentaciones de los exponentes urbanos chilenos y argentino, generó cientos de reacciones humorísticas en plataformas como X.

La sexta y última jornada del Festival de Viña del Mar 2026, protagonizada por Paulo Londra, el humorista Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J, tuvo su capítulo paralelo en redes sociales.

Como es tradición, las plataformas digitales se inundaron de memes que comentaron cada detalle del evento.

Los virales de la noche

A continuación, una selección de los memes que marcaron tendencia durante la última noche de la edición 2026 del certamen más importante de la música latinoamericana:

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Exdirector de Gendarmería tras dichos del ministro Gajardo: “No han ido enfrentando como corresponde el problema”
Última jornada de Viña 2026: Los memes que han causado furor en redes sociales
¿Puede haber espionaje? Experto advierte riesgos del cable submarino entre Hong Kong y Chile
¿Quién es Pastor Rocha? Nacionalidad, fe y el humor con el que buscará conquistar al "Monstruo" en Viña 2026
Neil Sedaka, leyenda del pop y compositor de éxitos eternos, muere a los 86 años
Ocho reos inician huelga de hambre en Punta Peuco y acusan malas condiciones en el recinto penitenciario