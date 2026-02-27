Última jornada de Viña 2026: Los memes que han causado furor en redes sociales

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
La noche de cierre del certamen, que incluyó el show del argentino, el debut del humorista satírico y las presentaciones de los exponentes urbanos chilenos y argentino, generó cientos de reacciones humorísticas en plataformas como X.
La sexta y última jornada del Festival de Viña del Mar 2026, protagonizada por Paulo Londra, el humorista Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J, tuvo su capítulo paralelo en redes sociales.
Como es tradición, las plataformas digitales se inundaron de memes que comentaron cada detalle del evento.
A continuación, una selección de los memes que marcaron tendencia durante la última noche de la edición 2026 del certamen más importante de la música latinoamericana:
cuando pablo chill e cante “me gusta tu culo, no tu mala vibra, me gusta tu culo sentirlo como me vibra” #Viña2026 pic.twitter.com/uHTiZxPvmb
— 𝗈𝗄𝖾 piggy (@saokonite) February 28, 2026
“paulo alondra” #Viña2026 pic.twitter.com/RzUA1d4Enl
— chris ⊹ (@lomlhudcon) February 28, 2026
El Mateo Bocceli ARRANCANDO de Chile para volver JAMAS #Vina2026 #viña2026 #festivaldevina2026 #festivaldeviña2026 pic.twitter.com/3apj1TLCRV
— ataraxia (@atara_xiia) February 28, 2026
Tenemos una visión 🧿 Animado por el mismísimo Kidd Voodoo en vi-animación con Kidd VooDoo #Viña2026 pic.twitter.com/S7GaNn7F7m
— Kimmy Kim 💜 (@macamia23) February 28, 2026
