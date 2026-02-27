Última jornada de Viña 2026: Los memes que han causado furor en redes sociales

La noche de cierre del certamen, que incluyó el show del argentino, el debut del humorista satírico y las presentaciones de los exponentes urbanos chilenos y argentino, generó cientos de reacciones humorísticas en plataformas como X.

La sexta y última jornada del Festival de Viña del Mar 2026, protagonizada por Paulo Londra, el humorista Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J, tuvo su capítulo paralelo en redes sociales.

Como es tradición, las plataformas digitales se inundaron de memes que comentaron cada detalle del evento.

Los virales de la noche

A continuación, una selección de los memes que marcaron tendencia durante la última noche de la edición 2026 del certamen más importante de la música latinoamericana:

cuando pablo chill e cante “me gusta tu culo, no tu mala vibra, me gusta tu culo sentirlo como me vibra” #Viña2026 pic.twitter.com/uHTiZxPvmb — 𝗈𝗄𝖾 piggy (@saokonite) February 28, 2026