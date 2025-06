Tiktoker chilena revela por qué dejó Estados Unidos y decidió regresar: “Nadie valora lo que tenemos en Chile hasta que te vas”

La tiktoker Belén Morales contó que no ve al país norteamericano “como una opción en donde quiera criar a mi hijo”. “Quiero que tenga acceso a salud gratuita”, señaló, entre otras cosas.

Una conocida profesora chilena que vivió durante varios años en Estados Unidos compartió en un video las razones que la llevaron a dejar el país norteamericano y volver a Chile.

En el registro, que rápidamente se volvió viral en TikTok, la docente explica que su decisión estuvo principalmente motivada por el deseo de ofrecerle una mejor calidad de vida a su hijo.

“Nadie valora lo que tenemos en Chile”

La tiktoker Belén Morales partió señalando que “nadie valora lo que tenemos en Chile hasta que se van a vivir al extranjero. Cuando vivía en EE. UU., incluso cuando me devolví a Chile, hacía estas comparaciones entre ambos países y siempre me criticaban por hablar de eso”.

“(Me dijeron) que prácticamente era una mala agradecida por hablar así de EE. UU., pero nunca se trató de eso, no se trata de hablar mal, se trata de mirar con ojos críticos y de reconocer que no todo lo que brilla es oro. Seamos sinceros, a mucha gente no le gusta escuchar la realidad”, agregó.

Aclaró que le gusta “mucho” el país norteamericano, pero “desde que fui mamá no lo veo como una opción en donde yo quiera criar a mi hijo. (…) Quiero que mi hijo tenga la opción de acceder a un jardín infantil de manera gratuita y no tener que pagar mil dólares mensuales por uno”.

“También quiero que tenga acceso a salud gratuita, ya no quiero tener que preocuparme por qué le cubre o no el seguro cada vez que lo llevaba el médico. Si tengo que llevarlo de urgencia, lo hago de forma gratuita y no me preocupo si el seguro tiene o no copago cero”, continuó.

Finalmente, dijo querer que su cuerpo y mente “estén tranquilos porque tengo lo básico para entregarle a mi hijo, que es la salud, la educación y comida fresca. Y es verdad que en EE. UU. ganaba más, pero con mi hijo entendí que no siempre se trata de tener más, sino que de vivir mejor”.

Mira el video