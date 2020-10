Los abuelos guardan grandes historias para sus nietos, aunque hay algunos que prefieren ser protagonistas de las mismas y llevar a sus retoños a las más grandes aventuras.

Es el caso de Rick, pero con el agregado de que él es además un científico notable, un genio irrepetible y una suerte de sicópata que no duda de llevar a Morty, su nieto, a los periplos más locos y peligrosos.

Por eso, y para todos los fanáticos de esta loca serie, Warner Channel estrena la segunda parte de la cuarta temporada de Rick & Morty a partir de la medianoche del próximo lunes 19 de octubre.

La nueva tanda de esta temporada hace su arribo a bordo de un tren en que pocos saben lo que está ocurriendo y que tiene esos desenlaces sorpresivos que son parte del sello de la producción.

Una ocasión para reencontrarse con ese humor negro, lleno de absurdos y de ciencia ficción que han convertido a la serie en una de las favoritas de los adultos.

La parte final de la cuarta entrega está compuesta de cinco episodios, que son titulados Never Ricking Morty, Promortyus, The Vat of Acid Episode, Chidnick of Mort y Star Mort Rickturn of the Jerr.

Rick & Morty es una de las animaciones más destacadas de la actualidad, seguida por millones de incondicionales fanáticos y celebrada por los críticos.

Cada episodio es una aventura en donde se mezclan abuelo y nieto en viajes a otras dimensiones, contacto con extraterrestres y algunas complicaciones domésticas derivadas de la misma relación entre los dos protagonistas.

La serie es de los creadores Dan Harmon y Justin Roiland y ha ganado dos premios Emmy a la mejor serie animada (2018 y 2019).