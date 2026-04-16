“Realmente me odian”: La sorpresiva interacción de Pedro Pascal con sus fans chilenos

El intérprete reaccionó con un mensaje críptico e irónico en una publicación de CNN Chile en Instagram, esto ante la ola de comentarios en su contra tras ser confirmado como el nuevo embajador global de Chanel.

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que se convirtiera en el nuevo embajador global de la prestigiosa marca Chanel. La noticia generó una amplia repercusión en redes sociales.

Pero lo llamativo fue que, tras el anuncio, el intérprete reaccionó con un mensaje críptico e irónico en una publicación de CNN Chile en Instagram, esto ante la ola de comentarios en su contra.

“Guau, me odian, realmente me odian”, escribió acompañado de un emoji de corazón, desatando múltiples reacciones entre los internautas.

Sin embargo, el origen de las críticas no se limita a su reciente vínculo comercial.

En los últimos días, el actor ha estado en el centro de especulaciones luego de que TMZ insinuara a través de una publicación un posible vínculo amoroso con Rafael Olarra, director de arte argentino, con quien se le ha visto compartiendo durante los últimos meses.