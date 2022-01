Para las 21:15 horas de este jueves está programado el partido entre las selecciones de fútbol de Chile y Argentina por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

El encuentro se realizará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, en la región de Antofagasta, donde los nacionales esperan alcanzar los 19 puntos para así optar al quinto o cuarto lugar en la tabla de posiciones.

Lee también: Nuevas bajas en la “Roja”: Mauricio Isla y Jean Meneses dan positivo por Covid-19

Para cumplir ese desafío, los jugadores de Chile arribaron al territorio con el fin de prepararse para un enfrentamiento que los aventaja gracias a la ubicación geográfica del recinto. Uno de ellos es Ben Brereton Díaz.

El chileno nacido en Reino Unido llegó el pasado viernes 21 de enero, pero antes pasó por las manos de Paul Harrison, su peluquero.

Se conocieron hace tres años, cuando Harrison todavía no tenía su lugar establecido en Europa y, asegura, desde entonces Brereton ha mantenido su genuinidad como persona.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el profesional indicó que “desde que lo conocí, cuando se unió al Blackburn hasta que lo llamaron a la Selección de Chile, él nunca ha cambiado”.

En ese sentido, Harrison dijo que “es increíble la forma en que mantiene los pies sobre la tierra, sigue siendo un hombre genuino y agradable para compartir”.

Tras ser consultado sobre sus temas de conversación, el peluquero reveló que “hablamos de todo un poco, aunque casi siempre nos enfocamos en el fútbol. No recuerdo ningún diálogo en particular, pero él siempre me comenta que siente mucha emoción de ir a Chile y representar a su país”.