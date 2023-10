El pasado sábado por la noche, el chileno Pedro Pascal sorprendió a la audiencia de Saturday Night Live al hacer un cameo durante el monólogo de apertura de Bad Bunny.

Durante el monólogo, el puertorriqueño pidió la ayuda del actor de 48 años, quien estuvo encargado de traducir varios elogios del rapero hacia él mismo.

Pese a que el chileno le aconsejó a Bad Bunny hacer un chiste autocrítico sobre su apariencia, este le respondió que no tenía rasgos que pudieran ser objeto de burla.

Bad Bunny's monologue! pic.twitter.com/BDT6WA9vTo — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 22, 2023

Los dos amigos se abrazaron cuando el actor se unió a Bad Bunny en el escenario, y después de que el rapero dijera algunas frases más en español, Pascal bromeó: “Dice: ‘Tengo la bendición de estar aquí con mi actor favorito Pedro Pascal'”.

Posteriormente, Pascal participó en varios segmentos del programa, incluyendo un sketch en el que interpretaron a madres hispanohablantes con escepticismo hacia la nueva novia de su hijo.

Pascal ha ganado reconocimiento por sus papeles en series populares como Game of Thrones, The Mandalorian y The Last of Us.