La serie de televisión sobre el videojuego The Last Of Us cada vez toma más forma luego de conocerse que los roles principales de Joel y Ellie quedarán en manos de Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Y si bien el actor chileno no estaba en el radar de los seguidores de la saga distópica, fue una decisión que atrajo a HBO.

Habiéndolo imaginado o no, el intérprete de The Mandalorian que saltó a la fama tras su participación en Game of Thrones ya nos parece un Joel a como de lugar.

Lee también: “Valor y generosidad”: Las reacciones tras el anuncio de Lux Pascal y su identidad transgénero

Neil Druckmann, director del videojuego, compartió en su cuenta de Twitter un dibujo realizado por un la artista croata Andrea White. El increíble resultado incluso fue compartido por el mismo Pedro Pascal.

Si bien es cierto que el personaje de Joel tenía características físicas que entre fanáticos hacían pensar en actores caucásicos, como su colega Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister en Game of Thrones), el chileno está en uno de los momentos más altos de su carrera.

Tras ser elegido en diciembre como uno de los “artistas del año” por Entertainment Weekly, el sitio especializado IMDb señaló que es el actor más buscado en Internet de todo el mundo.

En el último tiempo, además de las series mencionadas participó de Wonder Woman 1984 y la serie Narcos.