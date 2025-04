Nueva tendencia apela a la “masculinidad tóxica” en redes sociales: Hombre se sacan las pestañas

Videos publicados en TikTok, Instagram y X en las últimas semanas muestran a hombres desafiando las cuchillas muy cerca de los ojos, en barberías desde Turquía hasta Nueva Zelanda, en busca de pestañas gruesas. Mientras algunos barberos se ven blandiendo potentes máquinas eléctricas, otros se depilan a la ligera con solo unas tijeras de peluquería y, con suerte, un pulso firme.

(CNN) — Desde evitar que el polvo y la suciedad entren en los ojos hasta estimular el reflejo del parpadeo, las pestañas hacen más que simplemente verse bonitas.

Esto hace que sea difícil explicar la tendencia en redes sociales de los hombres a recortar, o incluso afeitarse por completo, sus pestañas en un intento de parecer “más masculinos”.

Videos publicados en TikTok, Instagram y X en las últimas semanas muestran a hombres desafiando las cuchillas muy cerca de los ojos, en barberías desde Turquía hasta Nueva Zelanda, en busca de pestañas gruesas. Mientras algunos barberos se ven blandiendo potentes máquinas eléctricas, otros se depilan a la ligera con solo unas tijeras de peluquería y, con suerte, un pulso firme.

“Las pestañas son vitales tanto para la experiencia visual como para la salud ocular”, afirmó Vickie Lee, cirujana oftalmológica y oculoplástica consultora del Imperial College de Londres, en una entrevista por correo electrónico.

“Además de actuar como barrera y desencadenar el reflejo protector del parpadeo, las pestañas ayudan a reducir el flujo de aire sobre los ojos… manteniendo la humedad, manteniendo los ojos sanos y cómodos, filtrando la luz solar intensa, reduciendo el deslumbramiento y mejorando la calidad visual”, añadió.

Aunque Lee afirmó que las pestañas siguen un ciclo de crecimiento natural, cayendo y volviendo a crecer con el tiempo, añadió que existen muchas razones por las que eliminarlas, según los métodos vistos en redes sociales, es una mala idea. “Una eliminación incorrecta puede causar complicaciones… Cortar o recortar las pestañas puede causar incomodidad e irritación, ya que puede dejar una punta afilada y gruesa rozando la superficie ocular”, explicó, sin mencionar el riesgo de “causar posibles lesiones oculares”.

El auge de la “energía masculina”

Las pestañas brillantes han sido un símbolo de feminidad o atractivo durante siglos, representadas en el arte (incluidas las obras de John Singer Sargent y Pablo Picasso), la poesía (Thomas Hood) y la literatura (F. Scott Fitzgerald). Y también puede haber un imperativo evolutivo: una investigación científica de 2005 descubrió que las mujeres con rostros más atractivos también poseían niveles más altos de la hormona sexual femenina estrógeno, lo que equivale a una mayor fertilidad y fecundidad: rasgos genéticos que son atractivos en términos reproductivos.

Pero en el clima político cada vez más masculino de hoy, alimentado por figuras controvertidas de la “manosfera” en línea como Andrew Tate y deportistas tecnológicos como el jefe de Meta, Mark Zuckerberg (quien recientemente expresó su apoyo a una mayor “energía masculina” en el mundo corporativo, diciéndole al podcaster Joe Rogan en enero: “Una cultura que celebra un poco más la agresión tiene sus propios méritos”), es fácil ver por qué algunos hombres están ansiosos por reprimir cualquier cosa sobre su apariencia que pueda interpretarse como abiertamente femenina.

Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, un defensor declarado del derecho de los hombres a los “impulsos masculinos”, ha caído en desgracia con los nuevos cánones de belleza masculina en lo que respecta a sus ojos. Durante su debate electoral televisado en octubre de 2024, internet se llenó de especulaciones sobre si Vance había usado delineador de ojos para lograr su look oscuro y de pestañas pobladas.

La especulación se generalizó tanto que el excongresista republicano George Santos intervino: “Vance NO usa delineador de ojos”, escribió en X en aquel momento. “Lo conocí en persona antes de que fuera senador y puedo confirmar que tiene pestañas largas y que proyectan sombra en la línea de agua. ¡Maduren, gente!”

Aunque ninguno de los peluqueros que afeitaban las pestañas a los que se contactó para este reportaje respondió a las solicitudes de comentarios de CNN, sí hablé con un amigo de 48 años, Spencer Bailey, que tiene pestañas largas. “He recibido muchas críticas a lo largo de los años por mis pestañas gruesas y oscuras”, dijo este profesional de informática residente en Londres.

“Pero yo, desde luego, no me las cortaría. Los comentarios suelen ser de otros hombres que dicen que son ‘femeninas’ —a pesar de que también mido 1,88 m— y me preguntan si llevo maquillaje o, más recientemente, si son postizas… A mi mujer le gustan, pero a algunos hombres parece que les molestan mucho”.

Tras décadas de declive, el tradicionalismo de género está en auge entre los votantes republicanos de Estados Unidos, según datos recientes citados por The New York Times.

En la Encuesta de Investigación “Vistas del Electorado” (realizada por la fundación The Democracy Fund en colaboración con YouGov), realizada tras la reelección del presidente Donald Trump en noviembre de 2024, los republicanos respaldaron cada vez más lo que la encuesta denominó “nociones tradicionales de masculinidad”, y más de tres cuartas partes de los hombres y mujeres republicanos coincidieron en que “lo que significa ser hombre ha cambiado y no creo que eso haya sido positivo para la sociedad”.

El mismo estudio reveló que el 48% de los hombres republicanos coincidía en que las mujeres “deberían retomar sus roles tradicionales” en la sociedad, un porcentaje significativamente mayor que en mayo de 2022, cuando la cifra era del 28%. Mientras tanto, la proporción de mujeres republicanas que coincidían con esta afirmación aumentó del 23% al 37% en ese mismo periodo.

¿Quién quiere pestañas largas y gruesas?

Si bien estas opiniones son solo eso (o, al menos, hay poca evidencia de que estos pensamientos se hayan traducido en cambios de comportamiento en el mundo real: más mujeres en “edad productiva” están empleadas que nunca antes y las tasas de matrimonio y natalidad están disminuyendo), es una marcada reversión de las tendencias del último medio siglo, tiempo en el que el porcentaje de encuestados en los Estudios Electorales Nacionales Estadounidenses (ANES) que decían que “el lugar de las mujeres está en el hogar” disminuyó de manera constante, de casi el 30% en 1972 al 6% en 2008, cuando los investigadores de la encuesta dejaron de hacer la pregunta.

Dado que las mujeres son cada vez más percibidas y tratadas como “menos que” los hombres, tal vez no sorprenda que algunos hombres estén ansiosos por evitar ser percibidos como “femeninos”.

“Cuanto más conservadora, regresiva o quizás más ‘tradicional’ se vuelva una sociedad, más se esforzará realmente… por intentar crear dos géneros que se vean muy diferentes entre sí”, dijo a CNN Meredith Jones, profesora honoraria de estudios de género en la Universidad Brunel de Londres, en una entrevista telefónica.

“Las pestañas son un binario fuerte”, dijo Jones. “Actualmente, está de moda que un sexo tenga pestañas escandalosamente largas, gruesas y negras. Esto se considera un indicador de una feminidad extrema y… por lo tanto, lo opuesto tiene que ser cierto para el sexo opuesto”.

“El ejemplo de las burlas contra JD Vance por su apariencia de maquillaje en los ojos durante las elecciones fue fascinante”, añadió Jones. “Porque el presidente Trump obviamente usa maquillaje, pero su maquillaje busca hacerlo lucir más bronceado, más tonificado, más estilizado… más ‘masculino’”.

Mientras tanto, influencers y celebridades parecen estar dejando de lado las pestañas llamativas en lo que desde entonces se ha denominado el movimiento #fullfacenomascara . ¿Podrían las mujeres también estar abandonando la tendencia arquetípicamente femenina de las pestañas grandes?

Si bien la tendencia de “sin rímel” ha cobrado fuerza, con un número creciente de personas que muestran sus pestañas naturales como parte de una tendencia más amplia hacia la belleza minimalista, el rímel sigue siendo uno de los productos cosméticos más utilizados, según declaró a CNN Clare Hennigan, analista principal de belleza y cuidado personal de la firma de investigación Mintel.

De hecho, sigue siendo el maquillaje de ojos más utilizado en EE. UU., señaló, indicando que “la tendencia de “sin rímel” tardará bastante tiempo, si es que llega a implementarse”.

Pero las tendencias son, sin duda, cíclicas. Y por cada acción hay una reacción, señaló Jones: “Las modas surgen de la época en que vivimos“, dijo.

“La década de 1960 fue un ejemplo clásico. Una de las quejas de los conservadores de esa época era que ya no podían distinguir entre hombres y mujeres debido a la prevalencia de los pantalones acampanados y el cabello largo, común en ambos sexos. En los años 80, en reacción a la primera ministra conservadora Margaret Thatcher, la moda club londinense se volvió muy aventurera. Estos movimientos siempre son cíclicos”.

Por , CNN