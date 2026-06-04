Estudio revela que los abejorros son capaces de resolver problemas por comprensión espontánea, sin ensayo ni error

(CNN) – Un equipo de investigadores de la Universidad de Oulu, en Finlandia, documentó por primera vez que los abejorros son capaces de resolver tareas novedosas de manipulación de objetos de forma espontánea. En el experimento, los insectos debían rodar una bola de espuma hasta un hueco específico, trepar sobre ella y alcanzar así una flor artificial ubicada en el techo de una arena circular para obtener una recompensa azucarada.

Exposición previa, clave para el resultado

El autor principal, Akshaye Bhambore, explicó que los insectos no recibieron entrenamiento directo para resolver la tarea. Sin embargo, sí necesitaban dos experiencias previas: familiarizarse con la bola para eliminar el miedo al objeto nuevo, y conocer la asociación entre el color azul de la flor y la recompensa. El 75% de las abejas con esa exposición previa logró resolver el desafío.

Los grupos que solo conocían la flor, o que eran completamente nuevos ante ambos elementos, no superaron la prueba. El coautor Olli Loukola señaló que las abejas debían entender la física de la tarea y mantener un objetivo en mente, lo que distingue este comportamiento del simple ensayo y error.

Para el profesor Lars Chittka, de la Universidad Queen Mary de Londres, el resultado es incluso más notable que los experimentos clásicos con chimpancés de Wolfgang Köhler, ya que en algunas pruebas las abejas no podían ver la flor al momento de mover la bola. El hallazgo, según los expertos, obliga a replantear cuánta inteligencia puede albergar un sistema nervioso diminuto.