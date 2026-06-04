SEC prohíbe venta de hervidores Recco defectuosos y formula cargos contra Falabella

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) prohibió la venta de tres modelos de hervidores de la marca Recco y presentó acciones en contra de Falabella.

Se trata de los modelos RHE-802C, RHE-172P y RHE-25GRAND, que fueron vendidos en Chile entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

La medida se debe a que el producto tiene un defecto de base, “lo que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores”.

En detalle, la base de los hervidores no tiene la capacidad de aislamiento necesaria ante humedad. Debido a esto, “expone a los usuarios a cortocircuitos, electrocuciones y hasta incendios”.

La institución también informó que formuló cargos contra Falabella por incumplimiento de la normativa vigente de certificación.

“La investigación del organismo fiscalizador permitió comprobar que la empresa Falabella vendió 4.876 hervidores con problemas de certificación, ya que algunos fueron comercializados pese a tener informes de certificación con rechazo, y en otros casos, la empresa vendió productos que ni siquiera contaban con su certificación de seguridad”, señalaron.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, afirmó que “aquí la prioridad es la seguridad de las personas que usan a diario estos hervidores. Este es uno de los productos más usados en los hogares, en especial en esta temporada en que bajan las temperaturas y se usa más agua caliente. Por lo mismo, comercializar productos sin sello SEC representa una situación de riesgo que no podemos permitir”.

Y agregó que Fabella arriesga multas de hasta 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales), “aunque el monto final a aplicar dependerá del mérito de la investigación en curso”.