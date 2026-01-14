De Rocky a Pelusa: Estos fueron los nombres para perros y gatos más inscritos en Chile durante 2025

El Registro Nacional de Mascotas reveló que Luna fue, por amplio margen, el nombre más usado para perros y gatos en 2025, reflejando una preferencia por nombres breves y afectivos.

Luna volvió a imponerse como el nombre de mascota más inscrito en Chile durante 2025, según datos oficiales del Registro Nacional de Mascotas. El nombre lideró tanto entre perros como entre gatos, consolidándose como la opción más utilizada a nivel nacional.

El listado, elaborado a partir de las inscripciones realizadas durante el último año, muestra una preferencia marcada por nombres cortos y de tono afectivo, tendencia que se repite en gran parte del ranking.

Ranking oficial de nombres inscritos en 2025

De acuerdo con la información publicada por el Estado, estos fueron los nombres más registrados en el país durante 2025, separados por especie:

Perros: Luna, Kira, Canela, Princesa, Rocky, Kiara, Nala, Toby, Max, Pelusa.

Luna, Kira, Canela, Princesa, Rocky, Kiara, Nala, Toby, Max, Pelusa. Gatos: Luna, Pelusa, Kitty, Tom, Michi, Princesa, Mia, Simba, Nala, Niña.

Luna encabezó ambos listados, lo que refleja una elección transversal entre caninos y felinos.

Especialistas en comportamiento animal y lenguaje señalan que los nombres breves, con vocales abiertas y sonidos simples, facilitan la comunicación cotidiana entre personas y mascotas. Este tipo de nombres resulta más fácil de identificar para los animales y más natural en el uso diario.

El ranking también evidencia la influencia de la cultura digital y pop. Nombres como Michi, Simba o Nala dan cuenta del impacto de internet, películas y contenidos virales en la elección de nombres por parte de los dueños.