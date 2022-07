ALERTA DE SPOILER: Esta nota contiene información referente a la cuarta temporada de la serie “Stranger Things”, de Netflix.

En una entrevista exclusiva con Variety, el actor Noah Schnapp reveló detalles del crecimiento de su personaje Will Byers y el publicitado impasse que tuvo con la cantante Doja Cat tras publicar unos mensajes privados en TikTok.

Sexualidad de Will

“Está bastante claro en esta temporada que Will siente algo por Mike. Han estado sacando eso intencionadamente en las últimas temporadas”, explicó.

“Incluso en la primera lo insinuaron y poco a poco, hicieron crecer esa historia”, continuó revelando el adolescente.

“Creo que, en la cuarta temporada, yo interpretaba a este personaje que ama a su mejor amigo, pero que lucha por saber si será aceptado o no, y se siente como un error y como si no perteneciera. Will siempre se ha sentido así”, reflexionó en torno al papel que lo llevó a la fama tras el estreno de la serie en 2016.

“Todos sus amigos tienen novias y todos encajan en sus diferentes grupos. Él nunca ha encontrado un lugar donde encajar. Creo que por eso mucha gente se me acerca y me dice que le encanta Will y que se identifican mucho con él, porque es un personaje muy real”, explicó el adolescente de 17 años.

También ahondó en la escena en la que Mike y Will conversan en la camioneta y este último le revela sus sentimientos a través del prisma de Eleven: “Recuerdo que (la grabación) fue todo el día (…) Esta escena fue muy importante para él, porque realmente solidificó esa verdad: que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo“.

Los mensajes privados de Doja Cat

Hace unas semanas, el nombre del actor hizo eco en redes sociales al recibir críticas de parte de la cantante Doja Cat luego de revelar en TikTok unos mensajes privados en los que le solicitaba contacto con su compañero de set Joseph Quinn (Eddie en “Stranger Things”).

A través de un video en vivo en la misma red social, la artista de 26 años condenó el actuar del adolescente, llegando incluso a llamarle “serpiente”.

Sin embargo, tras ser consultado por la polémica, Schnapp optó por bajarle el perfil.

“Soy muy poco serio en redes sociales y bastante tonto, así que publiqué eso sin pensarlo mucho. Pero obviamente hirió sus sentimientos; así que, como debería, me disculpé y ella estuvo completamente de acuerdo”, confesó.

Y reiteró que la relación entre ambos quedó en buenos términos.

“Todo quedó bien. La amo. Soy el más grande fan de su música, y se lo dije. Yo estaba como, ‘eres literalmente mi modelo a seguir’. Todo está bien. La gente le da mucha importancia a todo cuando está en Internet, pero en la realidad, es una cosa de dos minutos“, afirmó.