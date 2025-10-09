Tendencias parlante

“¡No estamos en Chile, aquí sí se puede hace ruido!”: La alegría de un venezolano que regresó a su país y sacó un parlante a la calle

Por CNN Chile

09.10.2025 / 15:43

“Oye, mami, no estamos en Chile, estamos en Venezuela”. 

Así comienza el video de un influencer venezolano que regresó a su país y la primera acción que realizó fue festejar en la calle con un parlante y un micrófono.

¡Aquí sí se puede hacer ruido! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Venga por aquí, mami, venga por aquí! ¡Claro que sí, claro que sí!”, dice el hombre en el video que subió a TikTok.

En el registro se puede ver como el influencer @soycharlirodriguez baila y canta de alegría en la calle y nadie sale a quejarse por el ruido.  

“¡Vecino, sí, vecino! ¡Vengo llegando de Chile! ¡Y vengo a hacer ruido! ¡En Chile no se puede! ¡Pero aquí sí!”, cerró. 

