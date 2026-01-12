Tendencias barbie

Mattel lanza la primera Barbie con autismo, diseñada para reflejar la diversidad neurodivergente

Por Jacqueline Howard, CNN

12.01.2026 / 14:22

La muñeca, creada con la asesoría de la organización Autistic Self Advocacy Network, incluye un fidget spinner, audífonos y un dispositivo de comunicación para fomentar la representación inclusiva.

(CNN) – Mattel presentó la primera muñeca Barbie con características que representan a personas dentro del espectro autista, como un fidget spinner funcional, audífonos con cancelación de ruido y un dispositivo de comunicación aumentativa (AAC).

El diseño, desarrollado con la organización Autistic Self Advocacy Network, también incorpora un vestido holgado y una mirada levemente desviada, detalles que reflejan preferencias sensoriales y de interacción comunes en la comunidad autista.

Una herramienta para la visibilidad y el diálogo

La muñeca, parte de la línea Fashionistas, busca representar a 1 de cada 31 niños diagnosticados con autismo a los 8 años en EE.UU.. Para Precious Hill, madre de una niña autista, el juguete hizo que su hija se sintiera “vista” y menos sola.

Eileen Lamb, de Autism Speaks, destacó que aunque “no es posible representar todo el espectro en una sola muñeca”, este lanzamiento es un valioso iniciador de conversaciones que normaliza la diversidad neurodivergente y envía un mensaje positivo sobre la inclusión.

