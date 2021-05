La Luna se teñirá de rojo el miércoles por la mañana en un especial evento astronómico que podrá ser observado desde distintos puntos de Latinoamérica, incluido Chile.

A las 5:44 AM, el satélite natural de la Tierra comenzará una perfecta alineación con nuestro planeta y el Sol, lo que generará la denominada Luna de Sangre, algo que culturas anteriores pensaban que se trataba del anuncio de una catástrofe por venir.

El fenómeno tendrá su peak a las 7:04 AM en Arica, a las 7:13 AM en Antofagasta y a las 7:18 AM en el resto del país.

En Punta Arenas, comenzará una hora después que en el resto del territorio, es decir, a las 6:44 AM, y se extenderá hasta las 8:18 AM.

Lee también: ¡Ciencia para todos y todas! Ruta del eclipse acercó el universo a cientos de niños y niñas del sur de Chile

El Premio Nacional de Ciencias Exactas José Maza explicó que “este eclipse total de Luna tiene la característica de que la Luna se va a encontrar en el perigeo, es decir, va a ser más grande que lo que nunca es en un mes”.

En tanto, la divulgadora del Centro de Astrofísica, Bernardita Ried, detalló que “esta Luna de Sangre no es nada más y nada menos que un eclipse lunar, que es cuando el Sol se alinea con la Tierra y la Luna, de tal manera que la Tierra proyecta una sombra sobre la Luna. Sin embargo, en vez de verla oscura, como uno pensaría, lo que pasa es que nuestra Tierra tiene una atmósfera alrededor y esa atmósfera de alguna forma desvía los rayos rojos”.

Para mirar el eclipse no se necesita ningún elemento especial.