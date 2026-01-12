Tendencias lego

LEGO anuncia nuevos sets en colaboración con Pokémon

Por Miguel Buksdorf

12.01.2026 / 17:10

El lanzamiento de los primeros tres sets esta programado para el 27 de febrero.

LEGO anunció su más reciente colaboración junto a Pokémon para una nueva línea de sets, siendo esta la primera colaboración entre la compañía danesa y la franquicia japonesa.

En su lanzamiento, que tiene fecha fijada para el 27 de febrero, LEGO lanzará tres sets, siendo el Pikachu junto a una Poké Ball (2.050 piezas) el producto emblema de esta colaboración. A Pikachu se le suma el set de Eevee (587 piezas) y el set más grande de esta línea Venusaur, Charizard y Blastoise con un total de (6.838 piezas).

En su sitio web, LEGO especificó que estos sets “son piezas de exhibición dirigidas a coleccionistas adultos“, enfocando esta nueva línea en su público adulto y desmarcando estos sets de un público más infantil.

El día escogido por LEGO Group y The Pokémon Company International para el lanzamiento de esta nueva colaboración no fue azar, puesto que desde 2016, el 27 de febrero se celebra cada año el Día de Pokemón y este 2026 la franquicia conmemora sus 30 años.

 

