Experiencia sensorial inmersiva: La nueva forma de vivir el enoturismo en Chile

El renovado centro de interpretación de la viña combina tecnología, historia y naturaleza para ofrecer un recorrido único que profundiza en los 142 años de tradición vitivinícola nacional.

(EFE) – La viña Concha y Toro inauguró su renovado centro de interpretación en el Valle del Maipo, marcando un hito en el emergente enoturismo chileno. El espacio de 12.000 metros cuadrados sumerge a los visitantes en una experiencia multisensorial que explora el origen geológico de los valles chilenos y el proceso de elaboración del vino, culminando con la legendaria historia del Casillero del Diablo.

Viaje a los sentidos

La experiencia principal, “Casillero del Diablo”, transporta a los visitantes mediante proyecciones inmersivas que recrean los procesos geológicos que formaron el valle. El recorrido incluye sonidos envolventes y una sala especializada para poner a prueba las habilidades sensoriales de los aspirantes a sommelier.

El punto culminante llega con un descenso varios metros bajo tierra hacia las bodegas originales, donde apariciones demoníacas y efectos especiales recrean la leyenda que da nombre a uno de sus vinos más emblemáticos. “Una experiencia no apta para cardíacos” que se desarrolla entre barricas y penumbras, con el mismísimo diablo apareciendo entre llamas y ruidos del averno.

El recorrido continúa por el parque natural de 22 hectáreas con flora autóctona, donde destaca la Casa Don Melchor, residencia del fundador construida en 1883. La visita finaliza en el Restaurante Bodega 1883 con degustaciones que armonizan vinos y gastronomía chilena.

Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa, explicó que como viña deben “hacernos cargo y custodios de un legado histórico” que tienen el compromiso de dar a conocer mientras se muestran como una marca contemporánea.

El centro recibe un promedio de 650 visitantes diarios y se estrenó en un momento de expansión del enoturismo local. Chile cuenta actualmente con 219 viñas abiertas al turismo, lo que representa un incremento del 132,98% en la última década, según el Catastro Nacional de Enoturismo 2024.

Cristóbal Benítez Villafranca, director nacional de Sernatur Chile, destacó que “gracias a la riqueza de nuestros valles y la alta calidad de los productos” el país se ha posicionado en los ojos del mundo vitivinícola internacional.