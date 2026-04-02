Artemis II marca un hito: El regreso humano a la Luna como paso clave hacia Marte

El astrónomo José Maza señaló que la tripulación de Artemis II está realizando los últimos chequeos de la nave antes de iniciar su viaje hacia la Luna y explicó que “cuando estos resulten positivos, entonces acelerarán y partirán rumbo a la Luna. Harán una trayectoria en forma de ocho: saldrán de la Tierra, irán a la Luna, la rodearán y luego regresarán”.

En conversación con CNN Tiempo, el profesor, astrónomo y ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile en 1999, José Maza, calificó como “histórico” el despegue de la misión Artemis II desde Cabo Cañaveral, ocurrido el miércoles 1 de abril.

Pese a que la misión enfrentó una serie de dificultades técnicas, la NASA dio el visto bueno a los tripulantes para comenzar este jueves su viaje siguiendo la trayectoria hacia la Luna.

Maza explicó que la nave “va a quedar un día dando vueltas en torno a la Tierra. Se demora posiblemente un poco más de una hora y media, cerca de dos horas, en completar una vuelta, así que darán por lo menos diez vueltas o más alrededor del planeta, probando todos los sistemas. Tienen que verificar que todo lo que debe funcionar, funcione perfectamente”.

Agregó que “ahora están a la espera, dando vueltas para realizar los últimos chequeos, y cuando estos resulten positivos —dedito para arriba—, entonces acelerarán y partirán hacia la Luna. Harán una trayectoria en forma de ocho: saldrán de la Tierra, irán a la Luna, la rodearán y luego regresarán”.

Además, el astrónomo explicó que el programa Artemis nació con el objetivo de llevar al ser humano a Marte, pero que para ello primero era necesario volver a la Luna y, desde allí, planificar los siguientes pasos.

“En la Luna uno pesa la sexta parte de lo que pesa en la Tierra y, por lo tanto, la velocidad de escape es mucho menor. Tendría sentido armar allá el cohete y salir desde la Luna hacia Marte, porque la cantidad de combustible que se necesitaría sería muchísimo menor que la que se requiere para salir desde la Tierra”, precisó.