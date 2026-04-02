Valor del petróleo sube 10% tras declaraciones de Trump: Precio de las bencinas seguirá al alza durante abril

Conduce: Nicolás Paut.

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que los ataques contra Irán se intensificarán durante las próximas dos semanas, el valor del petróleo registró un alza del 10% durante este jueves.

En Agenda Económica conversamos con el economista Juan Ortiz sobre lo que significó el discurso del mandatario estadounidense para la industria petrolera: “Lo que indicó el discurso es, simplemente, una ampliación en cuanto al ataque militar de Estados Unidos e Israel en las próximas semanas. El mercado está descontando que el conflicto se va a profundizar, con ataques de mayor escala (…). Fue un discurso que generó mayor incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo”.

Por su parte, la analista de mercados, Emanoelle Santos, advirtió que “si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado durante todo el segundo trimestre, el impacto sería demasiado, ya que los análisis más pesimistas están hablando de entre 150 y 200 dólares por barril, niveles que no se han visto ni siquiera ajustando por inflación desde 2008”.

A mediados de abril se espera otra alza en el precio de los combustibles, pero se prevé que no será tan drástica como la del mes de marzo.

Daniel Mas adelantó que se están estudiando más iniciativas de apoyo económico

En esta edición, también dialogamos con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respecto del alza histórica del precio de la bencina.

“La decisión fue esa: hagamos el ajuste de una vez, con un conjunto de medidas de mitigación para sectores que sabemos que la están pasando muy mal, y queremos ser muy empáticos con ellos. Fue un primer paquete; hoy probablemente se anuncie un segundo paquete”, precisó el titular de la cartera.

Mas explicó que se reunió con más de 150 gremios, tanto de regiones como de la capital, para “estudiar” otras iniciativas de apoyo económico. Afirmó que estas podrían estar dirigidas a la industria pesquera y a las minipymes.

“Lo que queremos impulsar como gobierno y como Ministerio son certezas jurídicas; lo que nos ha pedido el presidente Kast es que impulsemos la inversión”, declaró.

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