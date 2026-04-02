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Kast viajará a Argentina junto a la UDI por fallida detención de Apablaza | CNN Prime

Por CNN Chile

02.04.2026 / 21:57

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

 

  • La Contraloría General de la República (CGR) exigió un informe a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la Policía de Investigaciones para explicar la desvinculación de la exdirectora de la PDI, Consuelo Peña.
  • La defensa de Galvarino Apablaza insistió en que en Chile no están las condiciones adecuadas para un “debido proceso”; el chileno es acusado de ser el autor intelectual del ataque fatal contra Jaime Guzmán.
  • 450 mil vehículos saldrán de la Región Metropolitana por Semana Santa.
  • El presidente Donald Trump emplazó a Irán a llegar a un acuerdo “antes que sea muy tarde”.
  • El presidente José Antonio Kast viajará a Argentina junto a dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por fallida detención de Apablaza

En Entrevista Prime conversamos con la diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, sobre el primer mes del gobierno de José Antonio Kast.

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