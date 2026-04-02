“Claramente contradictorio” y “actitud de reyezuelo, más que estadista”: Diputada Jiles por eventuales indultos del gobierno

La parlamentaria sostuvo que las fallas provienen de administraciones anteriores y afirmó que, en el actual contexto del país, estas materias han perdido prioridad para la ciudadanía.

La diputada Pamela Jiles (PDG) se refirió al retiro del decreto de expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad por parte del Estado, abordando además el enfoque del Gobierno en materia de derechos humanos y otras definiciones políticas recientes.

En conversación con CNN Prime, la parlamentaria arremetió contra la administración de Gabriel Boric por el estado actual del debate en Derechos Humanos.

“Las fallas fundamentales, como también en lo económico, las cometió el gobierno anterior; hicieron una pésima política de derechos humanos. El resultado de eso es que a la gente no le interesa que haya un programa de búsqueda”, afirmó.

En esa línea, Jiles planteó que el contexto actual del país también influye en la baja prioridad que, a su juicio, tiene este tema para la ciudadanía.

“En un país que está en la situación en la que estamos, también es comprensible que la prioridad no sea esa. Creo que hay que entender que hay prioridades y cuestiones de las que hay que prescindir”, sostuvo.

Lee también: Pamela Jiles arremete contra el gobierno y alerta que “podría caer en un golpe blando”: “Hay una falta de respeto a la soberanía popular”

La diputada también abordó la discusión sobre eventuales indultos, cuestionando lo que calificó como una postura inconsistente del Ejecutivo.

“El gobierno ha manifestado al menos tres tesis, de las cuales la última es que va a indultar probablemente a carabineros en esa situación, pero luego entonces va a desaparecer el indulto por la vía de la legislación. Y eso es claramente contradictorio”, señaló.

En ese contexto, criticó la utilización del instrumento del indulto si existe intención de eliminarlo por parte del gobierno de José Antonio Kast: “Si hay alguien que tiene la convicción de que este instrumento que efectivamente es inadecuado y que hay que cambiarlo, entonces no lo usa”.

Finalmente, Jiles ironizó sobre esta eventual decisión, agregando: “Lo va a usar de último, se va a llevar la pelota para la casa y después lo va a eliminar. Eso es una actitud de reyezuelo, más que de un estadista”.