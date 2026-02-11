Estudio digital revela: Búsquedas relacionadas con la infidelidad aumentan 45% en la previa de San Valentín en Chile

A pocos días del 14 de febrero, una tendencia digital marca la pauta en Chile. La “Radiografía del Infiel Chileno 2026”, elaborada por Searchbrand.ai, establece que las búsquedas relacionadas con infidelidad crecieron un 45% en la antesala de San Valentín.

El informe, basado en consultas entre el 15 de enero y el 5 de febrero, revela que el 62% de estas búsquedas apuntan a sospechar o esconder: desde “mi pareja me engaña” hasta “cómo ocultar conversaciones en WhatsApp”.

El smartphone como campo de batalla

El fundador de la plataforma, Hussam Sufan, explicó que “la infidelidad dejó de ser un acto físico y privado para convertirse en un fenómeno digitalizado”, donde la Generación Z y Millennials utilizan inteligencia artificial para redactar disculpas, detectar mentiras o recibir consejos sentimentales.

Según reportó Radio ADN, uno de cada cuatro chilenos consulta si los vínculos emocionales virtuales constituyen engaño. Así, el Día de los Enamorados se convierte en un peak de vigilancia digital, con el smartphone como epicentro del conflicto.