“¿Estás muerto?”: La aplicación viral en China para personas que viven solas

Por Jessie Yeung y oficina de CNN en Beijing, CNN 14.01.2026 / 09:23

La app pide a los usuarios reportarse a diario. Si se pierden varios días, se notificará automáticamente a sus contactos de emergencia.

(CNN) — En las últimas semanas, una aplicación de sonido morboso ha tomado por asalto a China, explotando la soledad generalizada y el descontento juvenil en el segundo país más poblado del mundo.

La aplicación, llamada “Are you dead?” (“¿Estás Muerto?”) y dirigida a quienes viven solos, tiene una premisa sencilla: los usuarios deben registrarse en la aplicación todos los días. Si se pierden varios días, la aplicación notificará automáticamente a su contacto de emergencia.

En las últimas semanas, la aplicación se ha vuelto viral, llegando a encabezar la lista de aplicaciones de pago de la App Store de Apple el sábado, según el tabloide estatal Global Times. Desde entonces, ha recibido cobertura internacional, provocando un aumento tan grande de descargas que la aplicación ha cambiado su nombre e introducido una tarifa de suscripción.

Esta viralidad refleja una tendencia más amplia en China, hogar de 1.400 millones de personas: un aumento de personas que viven solas, que a menudo se sienten aisladas o luchan por su bienestar.

Para 2030, podría haber hasta 200 millones de hogares unipersonales en el país, según Global Times, citando instituciones de investigación inmobiliaria.

Hay varias razones para ello. El rápido envejecimiento de la población del país implica un número creciente de personas mayores que viven solas. A lo largo de la última década, cientos de millones de jóvenes han emigrado de sus lugares de origen para buscar trabajo en ciudades remotas, dejando atrás pueblos vacíos y padres ancianos aislados.

Y entre los jóvenes, se observa una tendencia general a la baja en los matrimonios y las citas. El número de nuevos matrimonios en China en 2024 cayó a un mínimo histórico desde que el gobierno comenzó a publicar datos en 1986, lo que refleja una disminución paralela en las tasas de natalidad que las autoridades han intentado revertir sin éxito.

Si a eso añadimos una sensación generalizada de depresión, ansiedad y desilusión que ha aumentado en los últimos años junto con cifras récord de desempleo juvenil, podemos entender por qué una aplicación con un nombre tan sombrío puede haber resonado entre los usuarios de todo el país.

“Solo pero no solitario, seguridad a tu lado”, dice la descripción de la aplicación en la App Store, y agrega que tiene como objetivo llegar a “un trabajador de oficina solitario, un estudiante que vive lejos de casa o cualquier persona que elija un estilo de vida solitario”.

Desaparecer es “lo más aterrador”

Muchos usuarios de las redes sociales acogieron con satisfacción la aplicación y dijeron que se sintieron vistos y reconfortados. “Por primera vez, alguien está preocupado por si estoy muerto o vivo”, escribió uno en la plataforma de blogs Weibo.

“Esta aplicación de 8 yuanes es, de alguna manera, el último resquicio de dignidad para tantos jóvenes que viven solos. Lo más aterrador no es la soledad, sino su desaparición”, escribió otro usuario, refiriéndose al precio de la aplicación (1,15 dólares).

Esta respuesta muestra cómo la aplicación “aprovecha ese sentimiento de atomización, de estar estancado, de estar aislado en términos de horas de trabajo muy largas”, dijo Stuart Gietel-Basten, profesor de ciencias sociales y políticas públicas en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.

“Muchos jóvenes… no han podido tener la vida social que desearían”.

Sin embargo, añadió, la sociedad china debería aprovechar el revuelo en torno a esta aplicación como punto de partida para encontrar formas de apoyar mejor tanto a los ancianos como a los jóvenes solitarios.

“Si una aplicación o una tecnología como esta puede evitar que una persona muera sola o se quite la vida, y tener un pequeño vínculo, claro que es positivo”, dijo. “Pero lo que nunca querrías es que esto… sustituya interacciones sociales más significativas”.

Algunos también instaron a la aplicación a cambiar su nombre a algo más alentador o neutral.

Hu Xijin, experto y exeditor del Global Times, elogió la aplicación por ayudar a los residentes mayores solitarios, pero sugirió cambiarle el nombre a “¿Estás vivo?”.

La aplicación parece haber escuchado, pues el martes anunció que adoptaría el nombre “Demumu” en su aplicación global, tras atraer la atención masiva de usuarios extranjeros. También anunció que subiría el precio de la aplicación a 8 yuanes, desde 1 yuan (unos US$ 14 centavos).

Sin embargo, el nuevo nombre aún contiene un sutil guiño a su predecesor. La “de” en “Demumu” deriva de la palabra inglesa “muerte”, mientras que “mumu” se añadió para darle un toque más amigable, según informaron los desarrolladores a un medio de comunicación estatal.

En una publicación anterior en Weibo, los desarrolladores habían agradecido a sus usuarios y a los medios por la cobertura, diciendo que eran un equipo de tres cofundadores nacidos después de 1995.

“Nos sentimos honrados y profundamente agradecidos de recibir una atención tan amplia”, dijo el equipo en el comunicado, según Global Times.

Rae Wang de CNN contribuyó a este informe.