La revista Time nombró a Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, como la persona del año en 2021. “La persona del año es un indicador de influencia, y pocas personas han tenido más influencia que Elon Musk en la vida en la Tierra, y potencialmente también en la vida fuera de la Tierra”, escribió el editor en jefe de Time Edward Felsenthal.

A su vez, agregó que “en 2021, Musk emergió no solo como la persona más rica del mundo, sino también como quizás el ejemplo más rico de un cambio masivo en nuestra sociedad“.

Lee también: Harnaaz Sandhu, de la India, se coronó como la Miss Universo 2021

Además, el artículo sobre la decisión de la revista señala que “por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología, por impulsar las transformaciones más atrevidas y disruptivas de la sociedad, Elon Musk es la persona del año 2021 de Time”.

Time también eligió a Simone Biles como la atleta del año a raíz de su decisión de retirarse de algunas competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. “Cuando una deportista negra como Biles toma medidas visibles para salvaguardar su propia salud mental y física, para indicar que vale la pena protegerla, esa acción conlleva un poder especial”, se lee en el artículo que Time publicó sobre la atleta. La decisión de Biles desató una conversación mundial sobre la salud mental en el deporte y la importancia de hablar al respecto.

Lee también: Publican el primer minuto de Spiderman: No Way Home a solo una semana de su estreno

Por su parte, la estrella del pop Olivia Rodrigo fue nombrada artista del año, mientras el título de Héroes del año, anteriormente conocido como Guardianes, fue para los científicos detrás de la vacuna del ARNm covid-19, específicamente Katalin Kariko, Barney Graham, Kizzmekia Corbett y Drew Weissman.

La tradición de la revista Time de destacar a una persona especialmente influyente comenzó en 1927, como Hombre del Año. Más tarde, el nombre se cambió a Persona del año, que se otorga a un individuo, un grupo, un movimiento o una idea que tuvo la mayor influencia en el último año.

En 2006, Time nombró a Usted como Persona del año para reconocer a los millones de personas que contribuyen al contenido de internet. No todos los que hicieron el corte ejercieron una influencia positiva. Adolf Hitler, por ejemplo, fue Hombre del Año en 1938. En 2019, Time eligió a la joven activista climática Greta Thunberg.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

— TIME (@TIME) December 13, 2021