El tráiler de GTA 6 se transforma en el más visto de la historia: Tiene más de 286 millones de visitas

El primer avance del videojuego supera los 268 millones de visualizaciones, destronando a "Avengers: Infinity War" mientras Rockstar Games anuncia un nuevo retraso en el lanzamiento hasta noviembre de 2026.

El “Trailer Uno” de Grand Theft Auto 6 se convirtió oficialmente en el tráiler más visto en la historia de YouTube, alcanzando más de 268 millones de visualizaciones que superan el récord previo de Avengers: Infinity War (267 millones). Publicado en diciembre de 2023, el avance de 90 segundos que presenta la renovada Vice City ya ostentaba el título de video no musical con más vistas en 24 horas en la plataforma y el tráiler de videojuego con más “me gusta” en X.

Este hito se produce una semana después de que Rockstar Games confirmara un segundo retraso en el lanzamiento, posponiendo la esperada secuela hasta el 19 de noviembre de 2026.

Un éxito inmediato y un largo camino

La banda sonora del tráiler, “Love Is A Long Road” de Tom Petty, experimentó un resurgimiento global en reproducciones tras su inclusión. Sin embargo, la celebración por el récord se mezcla con la frustración de los fanáticos ante los retrasos. Los desarrolladores justificaron la nueva fecha señalando que necesitan tiempo adicional para “pulir el juego” y entregar un producto que cumpla con las expectativas generadas.

Según reportó NME, aunque Strauss Zelnick, director de Take-Two Interactive, manifestó confianza en el nuevo calendario, algunos seguidores especulan con que el título podría retrasarse nuevamente hasta 2027, mientras otros anticipan un tercer tráiler inminente para mantener el interés durante la prolongada espera.