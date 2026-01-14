¿Cómo acceder a la preventa de BTS con la membresía ARMY?

La preventa de las entradas del concierto de BTS estará disponible para los miembros globales de la membresía, que se vende a través de Weverse y cuesta alrededor de 20 dólares.

El martes 13 de enero la banda surcoreana anunció dos conciertos en Chile, después de la pausa que tomaron por el servicio militar. BTS vendrá en dos fechas: 16 y 17 de octubre.

Todavía no se anuncia la fecha de venta de entradas, sin embargo diversos tutoriales ya circulan por las redes sociales para adquirir la membresía global y poder acceder a la preventa del concierto. En CNN Chile te contamos cómo acceder a esto.

Para comprar la membresía debes inscribirte en Weverse y pagar un total de $19.67 ($17.000 en Chile), que es la suscripción anual que se exige. Por el momento, se estipula que se pueden comprar un máximo de 4 a 6 boletos por persona en la preventa de BTS.

En el caso de Chile, la membresía que debes seleccionar es la “global membership”. Lo que se repite en casi todos los países, excepto en Estados Unidos y Japón que tienen sus propias suscripciones.

El sitio web te pedirá los datos de la persona que quedará registrada con la membresía y es importante que el correo electrónico que uses al momento de inscribirte sea el mismo con el que accedas a tu cuenta de Ticketmaster, para evitar problemas al comprar tu entrada.

Una vez realizada la compra, tu membresía ya estará activa para conseguir entradas en la preventa.

Por conciertos anteriores, es posible que al adquirir tu entrada te pidan un código de Weverse para validar tu suscripción. Por lo que es esencial que tengas la página abierta al comprar tu boleto para la función.

Novedades del BTS Tour 2026

Hasta ahora no hay información oficial respecto al precio de las entradas, sin embargo, Big Hit reveló el escenario 360° que usará BTS para su concierto en Goyang que también podría llegar a Chile.

La infraestructura consta de diversas pasarelas que tienen como principal objetivo dar a las fanáticas una visión completa del show sin importar el lugar.

En la función de Goyang solo hay tres ubicaciones que podrían replicarse en Chile: Soundcheck, General R y General S.

Soundcheck es la ubicación más costosa ya que rodea el escenario, seguido de General R y S que se ubicarán en las gradería principal y secundaria del estadio, respectivamente.