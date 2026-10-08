Cáncer de mama en mujeres jóvenes: Iniciativa destinará US$15 millones a investigación internacional

El aumento de los diagnósticos de cáncer de mama entre mujeres jóvenes impulsó la creación de una nueva iniciativa internacional que destinará US$15 millones durante cinco años a estudiar las particularidades de la enfermedad antes de los 45 años.

El programa, desarrollado por la Breast Cancer Research Foundation (BCRF) con financiamiento de The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, reunirá a investigadores de distintos países e instituciones para estudiar la biología del cáncer de mama de aparición temprana.

La investigación estará enfocada en comprender los factores que pueden explicar su aumento y avanzar en áreas como la predicción del riesgo, prevención, detección precoz y tratamiento.

La iniciativa surge en momentos en que los diagnósticos entre mujeres jóvenes muestran un crecimiento sostenido. De acuerdo con datos de estadísticas de cáncer de Estados Unidos citados por BCRF, la incidencia entre mujeres menores de 45 años aumentó aproximadamente un 11% entre 2012 y 2022.

Además, la organización sostiene que desde 2020 apenas un 0,6% del financiamiento destinado a investigación sobre cáncer de mama se ha enfocado específicamente en mujeres jóvenes, pese a que representan cerca del 10% de las pacientes con esta enfermedad.

Cáncer de mama en Chile

El problema también mantiene una importante carga sanitaria en Chile.

El Ministerio de Salud informó esta semana que hasta julio de 2026 se habían diagnosticado 4.400 nuevos casos de cáncer de mama en el país, cifra que representa un aumento de 7,6% respecto del mismo período de 2025.

Actualmente, el cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente entre las mujeres chilenas y constituye la primera causa de muerte femenina por cáncer.

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Minsal ha reforzado durante octubre su llamado a mantener los controles periódicos y avanzar en la detección precoz de la enfermedad.

La mamografía constituye el principal examen de tamizaje para detectar lesiones mamarias antes de que aparezcan síntomas. En la red pública chilena está contemplada cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años.

La evaluación, sin embargo, puede variar de acuerdo con la edad y los factores de riesgo individuales y familiares.

¿Por qué preocupa el aumento entre mujeres jóvenes?

Aunque el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta con la edad, distintas investigaciones han advertido un incremento de su incidencia entre mujeres más jóvenes.

BCRF señala que el crecimiento de los casos entre mujeres jóvenes está ocurriendo a un ritmo aproximadamente dos veces mayor que entre las de más edad.

Este grupo plantea además desafíos específicos para la investigación. Los tumores diagnosticados a edades tempranas pueden presentar características biológicas diferentes y, en algunos casos, formas más agresivas de la enfermedad.

La nueva iniciativa internacional buscará precisamente estudiar esas diferencias mediante una red de científicos de distintas disciplinas, con el objetivo de comprender mejor qué factores intervienen en el cáncer de aparición temprana.

El financiamiento será aportado por The Estée Lauder Companies Charitable Foundation a BCRF durante cinco años.

La relación entre ambas organizaciones se remonta a comienzos de la década de 1990. La fundación fue creada en 1993 por Evelyn H. Lauder, quien un año antes había participado en la creación del lazo rosado que posteriormente se convirtió en un símbolo internacional de la concientización sobre el cáncer de mama.

Desde entonces, la campaña y la fundación corporativa han destinado más de US$182 millones a investigación, educación y servicios médicos vinculados a la enfermedad, de los cuales más de US$146 millones han financiado investigación a través de BCRF.

Detección temprana y avances en tratamiento

Las posibilidades de supervivencia del cáncer de mama dependen de distintos factores, entre ellos las características del tumor y la etapa en que es diagnosticado.

Datos de la American Cancer Society muestran que la supervivencia relativa a cinco años alcanza el 92% considerando conjuntamente las distintas etapas de la enfermedad en Estados Unidos.

Cuando el cáncer invasivo permanece localizado en la mama, esa cifra supera el 99%. En cambio, disminuye a un 87% cuando existe extensión regional y a un 32% cuando la enfermedad presenta metástasis a distancia.

En paralelo, la mortalidad por cáncer de mama en Estados Unidos se redujo un 44% desde su máximo registrado en 1989 hasta 2023, una disminución que la American Cancer Society atribuye principalmente a los avances en los tratamientos y a una detección más temprana.

Pese a esos progresos, el aumento de los diagnósticos entre mujeres jóvenes ha abierto nuevas interrogantes sobre las causas y características de la enfermedad en este grupo, una brecha que la nueva iniciativa internacional buscará abordar durante los próximos cinco años.