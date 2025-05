Botiquín básico: Los remedios que no deberían faltar en casa

Tener un botiquín bien equipado puede marcar la diferencia ante malestares comunes. Te contamos qué medicamentos y elementos deberías tener siempre a mano.

Frente a un dolor de cabeza repentino, una fiebre inesperada o una tos persistente, contar con un botiquín bien abastecido puede hacer toda la diferencia. No se trata de acumular fármacos sin control, sino de mantener una selección básica y segura para atender emergencias leves en casa. Por ejemplo, un jarabe para la tos puede ser clave cuando aparecen los primeros síntomas de un resfriado, especialmente en épocas frías. Tenerlo a la mano evita molestias nocturnas y mejora el descanso.

Además de medicamentos, es fundamental incluir herramientas que ayuden a identificar síntomas de forma precisa. Un termómetro es imprescindible para medir la temperatura corporal y determinar si alguien tiene fiebre. Aunque muchas veces se confía en la percepción al tocar la frente, un instrumento confiable ofrece una medición exacta, lo que puede ayudar a decidir si es necesario acudir al médico o no. Hoy en día existen termómetros digitales, infrarrojos y de oído, cada uno con sus ventajas.

En temporadas de invierno, uno de los productos más comunes en los hogares chilenos es el Tapsin, un medicamento que combina varios principios activos para aliviar síntomas como la congestión, fiebre y malestar general. Tenerlo en casa puede ser útil ante los primeros signos de un resfriado o gripe, especialmente cuando no se cuenta con tiempo inmediato para ir a una farmacia. No obstante, es importante seguir siempre las indicaciones del envase y no exceder la dosis recomendada.

El botiquín también debe incluir analgésicos y antipiréticos, como paracetamol e ibuprofeno, que ayudan a manejar dolores leves y bajar la fiebre. También es recomendable contar con antihistamínicos en caso de reacciones alérgicas inesperadas, y con antidiarreicos o sales de rehidratación oral, especialmente en familias con niños o adultos mayores. Estos productos permiten atender síntomas de forma inmediata mientras se consulta con un profesional.

Otro infaltable es un desinfectante, como el alcohol o agua oxigenada, junto con apósitos, gasas, cintas adhesivas y guantes descartables. Estos elementos son clave ante cortes o heridas superficiales. Un botiquín completo no solo cubre enfermedades comunes, sino también pequeños accidentes domésticos.

Algunos productos naturales también pueden complementar el botiquín. Miel, jengibre o infusiones de hierbas pueden ayudar a aliviar molestias leves como la tos o la irritación de garganta. Sin embargo, no deben reemplazar a medicamentos como el jarabe para la tos cuando los síntomas son más intensos o persistentes.

En cuanto al uso del termómetro, es recomendable revisar periódicamente su funcionamiento y baterías, si es digital. Un termómetro defectuoso puede ofrecer lecturas erróneas, lo que afecta las decisiones de cuidado en el hogar. Asimismo, mantener el dispositivo limpio y desinfectado luego de cada uso es esencial para evitar contagios cruzados, especialmente en casos de enfermedades respiratorias.

Respecto al Tapsin, es importante recordar que no es recomendable automedicarse ni utilizarlo como solución universal. Si bien puede aliviar múltiples síntomas de forma simultánea, no debe usarse de manera prolongada sin indicación médica. Cada organismo reacciona distinto, por lo que prestar atención a los efectos secundarios o a la aparición de nuevas molestias es clave.

Tener un botiquín organizado y completo ayuda a reaccionar con rapidez ante molestias comunes. No se trata de acumular productos, sino de elegir cuidadosamente qué tener, revisar periódicamente las fechas de vencimiento y almacenarlos en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños. E independiente de los remedios caseros, siempre es importante consultar con un profesional de la salud.