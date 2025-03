“Me dijeron que me cuidarían”: Actor de voz de Shrek en español cuenta inesperado trato de reclusos mientras estuvo en prisión

En conversación con el youtuber "Jeffar Vlogs", el actor mexicano compartió cómo fue sorprendentemente tratado con admiración por reclusos de un penal, donde pasó ocho días tras una denuncia de abuso sexual que finalmente fue desestimada.

Alfonso Obregón, conocido por ser la emblemática voz de Shrek en español latino, compartió detalles inéditos sobre su experiencia en prisión y sus exigencias para regresar a doblar al protagonista de la famosa película.

En conversación con el youtuber “Jeffar Vlogs”, Obregón, quien también hizo la voz de la cebra Marty en Madagascar, relató cómo fue su vida dentro del penal, un lugar donde esperaba ser tratado con hostilidad, pero que resultó ser sorprendentemente distinto a sus temores.

“El primer día me fui a dormir y al siguiente los presos comenzaron a presentarse en mi celda y decían ‘¿Dónde está Shrek?, a ver ven y habla con nosotros’. Yo, en shock, les respondí de mala manera, pero ellos me dijeron que no me preocupara, que me cuidarían”, contó.

Lo que siguió fue aún más inesperado; los reclusos comenzaron a visitarlo todos los días, pidiéndole autógrafos y dibujos.

“Me pedían que les firmara, y yo accedía sin problema. De alguna manera, ellos empezaron a cuidarme”, relató el actor.

“Pensé que me iban a hacer pedazos, pero al final fueron ellos quienes me protegieron. Encontré más solidaridad de parte de los presos que de muchas personas que dicen ser muy éticas fuera de la cárcel”, reflexionó.

El actor de 63 años pasó ocho días en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México tras enfrentar una denuncia de abuso sexual que, finalmente, fue desestimada.

A este incidente se sumó una negligencia de su abogado, quien no le informó que debía presentarse ante la Fiscalía, lo que derivó en su detención.

Volver a doblar a Shrek

Además de compartir su experiencia en prisión, Obregón fue consultado sobre la posibilidad de retomar su papel como Shrek en la anunciada quinta entrega de la saga. Sin embargo, el actor reveló que, hasta el momento, DreamWorks no ha contactado con él para el doblaje al español, recogió Teletrece.

“Puede que todo esto tenga que ver con lo que sucedió, pero si no me comunican antes y no aceptan mis condiciones, no voy a hacerlo”, afirmó con firmeza.

Obregón dejó claro que espera recibir un trato justo por su trabajo en la saga, exigiendo el crédito que considera se merece.

“Quiero que me paguen lo que me deben y que me anuncien como se debe cada vez que se estrene la película en español. A lo largo de los años, han destacado a Mike Myers, pero cuando la ves en español, la voz que escuchas es la mía. Quiero el reconocimiento que me corresponde“, puntualizó.