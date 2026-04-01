Sociólogo Ernesto Ottone y el arranque del gobierno de Kast: “Comparten una cosa mesiánica” con el Frente Amplio

Como conocedor de la máquina interna de Palacio, Ottone no dejó pasar el protagonismo público y administrativo que han tomado los asesores más cercanos al mandatario. "Veo algunos rasgos que no los recomendaría", advirtió tajante.

El sociólogo y exjefe de asesores del segundo piso de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone, analizó los primeros días de la administración del presidente José Antonio Kast. Pese a advertir que aún es un periodo prematuro para evaluaciones definitivas, el académico lanzó duras críticas al manejo comunicacional, al despliegue de los asesores presidenciales y trazó un sorpresivo paralelo entre la actual extrema derecha en el poder y el inicio del gobierno de Gabriel Boric.

En conversación con el podcast Cómo te lo explico, de Mónica Rincón y Paula Catena, Ottone aseguró que ambas fuerzas, pese a estar en veredas opuestas, tienen un elemento en común en su llegada a La Moneda. “Uno venía de una extrema izquierda, de una izquierda radical, y este otro viene también de la derecha radical”, afirmó. En esa línea, profundizó que en estos sectores “no está la cultura de pensar que la construcción de un país, al ser democrática, tiene que ser necesariamente una construcción en donde hay negociación, hay cedimiento”.

Fiel a su estilo analítico, el sociólogo fue más allá y apuntó a la actitud de la nueva administración: “Comparten una cosa mesiánica, una cosa de la buena nueva, una cosa ligada a que ellos traen una verdad que no existía antes”. Según Ottone, esto se traduce en liderazgos donde “se tienta a transformar cada cosa que se dice en una novedad”, lo que inevitablemente lleva a que “se cometen muchos errores, muchas desprolijidades”.

El rol del Segundo Piso: “Mi experiencia era el silencio total”

Como conocedor de la máquina interna de Palacio, Ottone no dejó pasar el protagonismo público y administrativo que han tomado los asesores más cercanos al mandatario. “Veo algunos rasgos que no los recomendaría”, advirtió tajante.

“Este segundo piso trabaja hacia afuera del Presidente, es decir, cumple tareas de instrucciones o de órdenes a los ministros”, cuestionó. Para el exasesor de Lagos, esta dinámica desarma la línea de gobierno y genera un problema de poder al interferir en la relación directa entre el jefe de Estado y su gabinete. “En mi opinión, fue la experiencia mía, la experiencia mía era el silencio total”, recordó, agregando que “tú no estás para crearle problemas al presidente, tú estás para ayudar al presidente”.

En medio de las polémicas que han involucrado a asesores dando explicaciones públicas, Ottone fue categórico: “¿Cómo va a ser un asesor del segundo piso el responsable de una política de gobierno? Si es asesor del presidente. El presidente es el responsable”.

Dardos a la vocería y a la agenda valórica

El académico también apuntó al manejo comunicacional del Ejecutivo, calificando la vocería del gobierno como “algo pobre” y “contradictoria” debido a la falta de orden. “Pobre en el sentido de la argumentación”, explicó, detallando que “no entrega argumentación en el sentido de convencimiento”.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de que el gobierno se enfrasque en una “batalla cultural” y una agenda ideológica, recordando que Chile ha consolidado una opinión pública “moderada, liberal”. “Si tú empiezas a poner temas valóricos en ese sentido, tú te aíslas”, sentenció.

Según Ottone, desviar el foco hacia estos temas genera un rápido castigo ciudadano: “Hay adhesión ciudadana que dice, mira, están perdiendo el tiempo, no están haciéndolo de seguridad, en economía yo lo estoy pasando mal, y fíjate que me salen con estas cosas de tipo valórico”. Frente a este escenario, hizo un llamado al Ejecutivo a no reaccionar con “soberbia” ante los tropiezos y a buscar un trato más sereno para lograr una “dialéctica democrática” con la oposición.