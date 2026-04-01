Mundo conflicto medio oriente

Con información de CNN

“Está cerca de concluir”: Trump asegura que guerra con Irán se extenderá entre dos y tres semanas más

Por Kit Maher, CNN

01.04.2026 / 22:31

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El mandatario estadounidense señaló que la guerra pronto terminará, ya que aseguró que la Armada iraní "ha desaparecido" y que "sus misiles están a punto de agotarse o han sido destruidos".

(CNN) –El presidente Donald Trump comunicó esta noche a los estadounidenses que la guerra contra Iránestá a punto de concluir“, al tiempo que preveía que la intervención se prolongaría entre dos y tres semanas más.

“Esta noche, me complace decir que estos objetivos estratégicos fundamentales están a punto de alcanzarse“, declaró Trump en un discurso a la nación emitido en horario de máxima audiencia.

“Lo hemos conseguido todo. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Sus misiles están a punto de agotarse o han sido destruidos. En conjunto, estas acciones paralizarán al ejército iraní, aniquilarán su capacidad para apoyar a los grupos terroristas afines y les impedirán fabricar una bomba nuclear. Nuestras fuerzas armadas han estado extraordinarias”, afirmó Trump.

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