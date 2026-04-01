Trump presenta la guerra contra Irán como una respuesta a casi medio siglo de violencia por parte del régimen iraní

El mandatario estadounidense calificó la guerra como una respuesta a 47 años de violencia por parte de Irán y sus aliados, e hizo referencia al bombardeo de un cuartel de marines hace casi 40 años y al bombardeo del USS Cole en el año 2000.

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el miércoles su guerra con Irán como el último paso en su esfuerzo de años para impedir que el país obtenga un arma nuclear, calificando el conflicto de “necesario para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo libre“.

En un discurso en horario estelar, Trump calificó la guerra como una respuesta a 47 años de violencia por parte de Irán y sus aliados, e hizo referencia al bombardeo de un cuartel de marines hace casi 40 años y al bombardeo del USS Cole en el año 2000.

«Que estos terroristas posean armas nucleares sería una amenaza intolerable», afirmó. «El régimen más violento y brutal del planeta podría llevar a cabo sus campañas de terror, coerción, conquista y asesinatos en masa desde la protección de un escudo nuclear».

Trump también aprovechó los primeros momentos de su discurso para criticar a sus predecesores, afirmando que los presidentes estadounidenses que le precedieron deberían haber “controlado” al régimen iraní antes de que él asumiera el cargo.

“No tenemos por qué estar allí. No necesitamos su petróleo. No necesitamos nada de lo que tienen, pero estamos allí para ayudar a nuestros aliados”, dijo Trump.