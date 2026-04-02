“Esta situación lo conversé con Jeannette Jara”: Eric Aedo revela diálogo con la excandidata sobre su incorporación a la Municipalidad de Santiago

El exdiputado de la DC, Eric Aedo, se refirió a su incorporación a la Municipalidad de Santiago en la Oficina de Relaciones Internacionales. "Le comenté a Jeannette Jara la decisión que había tomado", confidenció, y planteó: "¿Qué me une con el alcalde Mario Desbordes? Que el diálogo construye democracia".

El exdiputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, se refirió en CNN Prime a su incorporación en la Municipalidad de Santiago.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre su destino laboral, Aedo detalló que a partir del próximo lunes 6 de abril se incorporará a la Oficina de Relaciones Internacionales. Dicha invitación fue realizada por el alcalde Mario Desbordes y decidió aceptar este nuevo puesto laboral, a pesar de haber estado en veredas opuestas durante la carrera presidencial, donde Aedo se desempeñó como uno de los voceros de la excandidata Jeannette Jara.

“Esta situación de trabajar en el municipio de Santiago con Desbordes, lo conversé con Jara. Le comenté la decisión que había tomado y esto lo hice hace varios días atrás”, confidenció.

En esa línea enfatizó que esta comunicación era algo que tenía que hacer. Respecto al contenido, precisó que no entregará todos los detalles, pero destacó que fue un “diálogo fructífero, positivo, de construcción”.

“Y lo digo porque creo que ha quedado claro luego que se ha instalado el Gobierno del presidente José Antonio Kast, que Jara no era la comunista, la persona cerrada, dogmática, incapaz de cumplir militando en el Partido Comunista (PC). Es una mujer, por lo menos yo teniendo la experiencia de haber trabajado con ella, es una mujer de una inspiración casi socialdemócrata”, expresó.

Finalmente, respecto a Desbordes, remarcó que tiene una evaluación positiva del expresidente de Renovación Nacional.

“Yo tengo una tremenda opinión de Desbordes. Creo que es un hombre que además ha renunciado recientemente a RN y hoy es un alcalde independiente. Obviamente él viene de un mundo de una derecha mucho más liberal, una derecha que cree en la democracia. Creo que nadie podría poner en duda el rol que jugó siendo diputado y timonel de RN el año 2019 en el marco del estallido social”.

“¿Qué me une con Desbordes? Claramente, un amor a Chile, un apoyo irrestricto a los procesos democráticos y, obviamente, también considerar ambos que el diálogo construye democracia. Creo que ese diálogo, esa apertura hacia otros, es lo que hoy día le dará bien a Chile”, concluyó.