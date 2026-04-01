Trump justifica guerra con Irán: “Querían reconstruir su programa nuclear en otro sitio”
Por CNN Chile
01.04.2026 / 22:27
El mandatario también dijo que tras el ataque de junio pasado contra instalaciones militares iraníes, Teherán estaba reconstruyendo su programa de misiles y podría haber alcanzado territorio estadounidense.
(EFE) – El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles en su discurso a la nación que Irán estaba intentando “reconstruir su programa nuclear en otro sitio totalmente diferente” y por eso tuvieron que “acabar con ellos”.
En el comienzo de su esperado discurso a la nación, el mandatario también dijo que tras el ataque de junio pasado contra instalaciones militares iraníes, Teherán estaba reconstruyendo su programa de misiles y podría haber alcanzado territorio estadounidense, algo que los expertos disputan.
“El régimen buscó reconstruir su programa nuclear en un sitio totalmente diferente, dejando claro que no tenían intención de abandonar su intención de conseguir armas nucleares. También estaba construyendo rápidamente sus arsenales de misiles balísticos convencionales y podrían pronto tener misiles que alcanzarían el territorio estadounidense, Europa y prácticamente cualquier lugar en el mundo”, añadió Trump.
“Que estos terroristas tengan un arma nuclear hubiera sido una amenaza intolerable“, dijo Trump en su discurso de 20 minutos para justificar la operación militar Furia Épica, iniciada conjuntamente con Israel el 28 de febrero y que pone a la economía mundial tras más de un mes al borde de una crisis económica.
Según Trump, Irán estaba en el “umbral” de conseguir una bomba nuclear y que por ello tuvieron que emprender los bombardeos, que dijo que continuarán durante dos o tres semanas más.