(CNN) – Este miércoles la plataforma Twitch confirmó que experimentaron una violación de datos, que se produjo después de que un individuo anónimo supuestamente publicó más de 120 gigabytes de datos de Twitch en el foro en línea 4chan, incluido lo que, según ellos, era el código fuente de la plataforma y los datos sobre cuánto se les paga a los mejores streamers del servicio.

La violación fue reportada por primera vez por el sitio web Video Games Chronicle, y diversos transmisores indicaron en Twitter que las ganancias reveladas como parte de la misma eran precisas.

Lee también: Boragó vuelve a destacar entre los 50 mejores restaurantes del mundo y también se queda con el Premio Sostenible

Debido a esto, la plataforma confirmó la situación a través de su cuenta de Twitter, y aseguraron que están trabajando para resolver el problema. “Podemos confirmar que se ha producido una infracción. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto“, señalaron.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021